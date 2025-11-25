Užas u Kanadi: Jedanaest ljudi ozlijeđeno u napadu grizlija, među žrtvama su i djeca

U zastrašujućem incidentu koji se dogodio u četvrtak u maloj, udaljenoj zajednici Bella Coola u Britanskoj Kolumbiji, jedanaest osoba, uključujući djecu, ozlijeđeno je u napadu medvjeda grizlija. Prema izvješću ABC News, regionalni i lokalni dužnosnici potvrdili su da su hitne službe zaprimile poziv oko 13:46 sati po lokalnom vremenu, nakon čega su na mjesto događaja uz stazu odmah upućena dva vozila hitne pomoći i lokalni bolničar.

Žrtve su bile dio školske grupe iz škole Acwsalcta, nezavisne obrazovne ustanove koju vodi narod Nuxalk. Učenici i nastavnici zaustavili su se tijekom izleta uz stazu u blizini rijeke kada je grizli iznenada izjurio iz šume i napao grupu.

Služba za zaštitu prirode Britanske Kolumbije (BCCOS), koja je na teren izašla zajedno s Kraljevskom kanadskom konjičkom policijom, izvijestila je da su nastavnici pokazali iznimnu hrabrost. Više njih fizički je interveniralo koristeći sprej za medvjede i zvučne uređaje ("bear bangers") kako bi otjerali agresivnu životinju i zaštitili učenike.

Premijer Britanske Kolumbije, David Eby, javno je zahvalio nastavnicima na njihovom "herojstvu" i "spremnosti da se suprotstave ovoj opasnoj životinji", izrazivši duboko suosjećanje s roditeljima i obiteljima svih ozlijeđenih.

Od ukupno jedanaest ozlijeđenih osoba, sedam ih je primilo medicinsku pomoć na licu mjesta, dok su četiri pacijenta prevezena u bolnicu gdje su zadržana na liječenju i tijekom petka. Među ozlijeđenima je troje djece. Inspektor BCCOS-a, Kevin Van Damme, poželio je žrtvama brz i potpun oporavak.

Narod Nuxalk izdao je upozorenje stanovnicima o "agresivnom medvjedu" u području Four Mile, šumovitom i stambenom dijelu doline gdje se nalazi i škola. Preliminarne informacije sugeriraju da je medvjed možda bio prethodno ozlijeđen, što je moglo utjecati na njegovo agresivno ponašanje.

Vlasti su apelirale na stanovništvo da ostane u zatvorenom prostoru, upozoravajući ih da ne kreću u samostalnu potragu za medvjedom te da izbjegavaju kretanje stazama. Škola Acwsalcta u petak je ostala zatvorena zbog ovog teškog incidenta, uz poruku da je "teško pronaći riječi u ovom vrlo teškom trenutku".

Britanska Kolumbija dom je za procijenjenih 15.000 grizlija, što čini više od polovice ukupne populacije ovih medvjeda u Kanadi. Službenici za zaštitu prirode nastavljaju intenzivnu potragu kako bi locirali i identificirali životinju odgovornu za napad.