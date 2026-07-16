Slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
VATROGASCI GASILI POŽAR
UŽAS U KARLOVCU Spaljivao suhu travu i poginuo
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Muškarac (77) smrtno je stradao prilikom spaljivanja suhe trave na području mjesnog odbora Gradac u Karlovcu u srijedu u jutarnjim satima. Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, piše PU karlovačka.
Slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.
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