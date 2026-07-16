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VATROGASCI GASILI POŽAR

UŽAS U KARLOVCU Spaljivao suhu travu i poginuo

Piše Iva Tomas,
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UŽAS U KARLOVCU Spaljivao suhu travu i poginuo
ILUSTRACIJA | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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Slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu

Muškarac (77) smrtno je stradao prilikom spaljivanja suhe trave na području mjesnog odbora Gradac u Karlovcu u srijedu u jutarnjim satima. Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, piše PU karlovačka.

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Slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

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Komentari 0
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