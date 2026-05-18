Užas u Kaštelima: Dva radnika teško ozlijeđena u trafostanici!

Dva radnika su na području ozlijeđena tijekom rada u prostoru trafostanici na području Kaštela. Kako je priopćila splitska-policija, jedan je muškarac zadobio teške i po život opasne ozlijede i zadržan je na daljnjem liječenju u bolnici, dok je drugi zadobio teške ozlijede, ali je nakon obrade otpušten iz bolnice.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 8.40 sati, nakon čega su na mjesto događaja hitno stigle žurne službe. Obojica muškaraca prevezena su u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

- Na mjestu događaja je uz nazočnost inspektora zaštite na radu Državnog inspektorata obavljen očevid. Prema do sada utvrđenim informacijama u događaju nema elemenata kaznenog djela. O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo kojemu će uz posebno izvješće biti dostavljena cjelokupna dokumentacija - priopćili su iz policije