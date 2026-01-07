Dojavu smo zaprimili u srijedu u 9.18 sati. Detalji će biti poznati nakon očevida,rekli su nam kratko iz policije.
NA IZLAZU IZ GRADA
UŽAS U KOPRIVNICI Auto završio na krovu, više je ozlijeđenih!
Više ljudi ozlijeđeno je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jutros u Koprivnici. Hitne službe odmah su izašle na teren, a prema prvim informacijama, ozlijeđeni su prevezeni u koprivničku bolnicu radi pružanja pomoći. Na mjestu nesreće zatečeni su potresni prizori. Automobil se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, prevrnuo na krov i ostalo zapriječeno na kolniku.
Iz Policijske uprave koprivničko-križevačke potvrđeno je kako su dojavu o nesreći zaprimili u srijedu u 9.18 sati.
- Više ljudi je ozlijeđeno, a detalji će biti poznati nakon očevida - rekli su nam kratko iz policije.
