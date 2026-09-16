Užas u Los Angelesu: Helikopter se srušio, troje ljudi poginulo

Tri su osobe poginule, a četvrta je prevezena u bolnicu nakon pada helikoptera na području Chatswortha u Los Angelesu u utorak navečer, objavila je vatrogasna služba Los Angelesa na društvenim mrežama. Na mjestu nesreće pregledane su četiri osobe; za tri je utvrđena smrt, a jedna je prevezena u lokalnu bolnicu u stanju koje nije poznato, naveli su vatrogasci.

Istragu o nesreći provest će Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) i Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA), priopćila je vatrogasna služba.

Do pada helikoptera došlo je nakon sudara autobusa losanđeleskog javnog prijevoza i osobnog vozila na istom području ranije tog dana, u kojem je poginulo najmanje dvoje ljudi.

Prema izvješćima više medija, srušeni helikopter pripadao je televizijskoj kući, budući da se na tom području nalazilo više helikoptera televizijskih kuća koji su izvještavali o sudaru autobusa.

Gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass izjavila je da je duboko potresena gubitkom života u padu helikoptera i sudaru autobusa u Chatsworthu te je zahvalila hitnim službama na brzoj intervenciji.

Reuters nije mogao odmah potvrditi je li riječ o helikopteru televizijske kuće. Vatrogasna služba Los Angelesa nije odmah odgovorila na upite poslane e-poštom u kojima se tražilo više pojedinosti.