Užas u Međimurju. U prometnoj nesreći poginuo muškarac (37). DORH objavio detalje tragedije

U subotu navečer dogodila se teška prometna nesreća na cesti između Orehovice i Otoka u Međimurju. U nesreći je poginuo 37-godišnji muškarac. Prema informacijama DORH-a, muškarac je vozio automobil varaždinskih registracija lokalnom cestom iz smjera Orehovice prema Otoku. U jednom je trenutku prešao u suprotnu prometnu traku, dok ga je iza njega pretjecao automobil čakovečkih registracija kojim je upravljao 25-godišnjak.

Izvor: Medjimurski.hr

Došlo je do sudara u kojem je automobil iz Čakovca udario u stražnji lijevi dio vozila iz Varaždina. To se vozilo zatim zanijelo, sletjelo s ceste i udarilo u stabla. Vozač je preminuo na mjestu nesreće, dok je 15-godišnji putnik zadobio teške ozljede i prevezen je u bolnicu.

Foto: medjimurski.hr

Automobil čakovečkih registracija nakon sudara je udario u metalnu zaštitnu ogradu, a potom i u drugo vozilo ispred sebe, kojim je upravljao 63-godišnji vozač.

Kako bi se utvrdio točan uzrok nesreće, naložena je obdukcija poginulog te dodatna vještačenja. Očevid su proveli predstavnici državnog odvjetništva uz pomoć policije i sudskog vještaka, izvijestio je DORH.