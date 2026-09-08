UŽAS U NEPALU Deseci ljudi zarobljeni u tunelima: Spasioci očajnički još traže preživjele

Spasioci u Nepalu usredotočili su potragu na tri tunela hidroelektrana za koje vjeruju da bi u njima moglo biti zarobljeno nekoliko desetaka radnika, priopćile su vlasti u utorak, dva tjedna nakon razorne poplave u kojoj su poginule stotine ljudi, a tisuće se vode kao nestale u himalajskoj zemlji i susjednoj kineskoj regiji Tibetu.

Najmanje 11 hidroenergetskih projekata bilo je pogođeno 26. kolovoza, kada se ledenjak urušio u rijeku na granici Nepala i Kine. Ulazi u tunele tih projekata bili su zatrpani nanosima kamenja i i mulja, zbog čega ljudi koji su zarobljeni tamo nisu mogli izaći.

Naša potraga usmjerena je na pronalazak preživjelih, uključujući i one u tunelima. Najviše se usredotočujemo na hidroelektranu Chilime, gdje vjerujemo da su ljudi zarobljeni jer su ondje postojali kantina, smještaj i osigurana prehrana“, rekao je Reutersu Dharma Raj Upreti, čelnik nepalske uprave za upravljanje katastrofama.

Timovi su također usredotočeni na tunele hidroenergetskih projekata Upper Trishuli 3A i 3B, koji su povezani međusobno povezanim tunelom, rekao je Upreti. „Kisik se u te tunele dovodi cijevima, a poslali smo i novu opremu potrebnu za operaciju (otvaranja prolaza do njih)“, rekao je.

Nepalski premijer Balendra Shah obećao je da spasilačke operacije neće biti obustavljene.

„Svjesni smo svoje odgovornosti i osjetljivosti situacije. Humanitarni duh nepalskog naroda provodimo u djelo kroz operaciju potrage i spašavanja“, napisao je u objavi na društvenim mrežama kasno u ponedjeljak.

Od ukupno 900 ljudi koji se vode kao nestali u hidroenergetskim projektima, njih oko 121 moglo bi biti zarobljeno u tim tunelima, priopćili su u ponedjeljak vojni spasioci. Ostali su možda radili na drugim dijelovima elektrana, ali ne unutar goleme mreže tunela.

Posljednjih dana spasilačke ekipe izvukle su četiri osobe, među kojima i kineskog državljanina koji je u subotu spašen iz jednog tunela. Ostali su dvojica radnika hidroelektrane spašena iz drugog tunela u petak te Nepalka koja je u subotu izvučena iz svoje zatrpane kuće.

U Nepalu i Tibetu poginulo je najmanje 1399 ljudi, dok se više od 5400 osoba vodi kao nestalo. U taj broj uključene su 43 osobe poginule na kineskoj strani i 519 nestalih, prema podacima do subote.

Nijedno od tijela pronađenih na Tibetu nije pripadalo stranim državljanima, izvijestila je u utorak kineska državna novinska agencija Xinhua.

Kina i Nepal priopćili su da su klimatske promjene odgovorne za urušavanje ledenjaka koje je izazvalo poplave.