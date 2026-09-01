Više od tisuću mrtvih u Nepalu i Kini nakon stravične bujice: Nestalo je više od 5000 ljudi...

Broj poginulih u katastrofalnim poplavama na Himalaji porastao je na više od 1000 u Nepalu i u Kini, priopćile su vlasti u utorak.

Policija u Katmanduu objavila je najnovije podatke prema kojima je samo u Nepalu poginulo 1007 ljudi.

Kina je prethodno izvijestila o 16 poginulih na Tibetu.

Vlasti su priopćile da su mnoga pronađena tijela bila teško unakažena. Očekuje se da će broj poginulih dodatno rasti tijekom sljedećih dana i tjedana.

Prema riječima glasnogovornika policije, broj nestalih u Nepalu porastao je na gotovo 4600.

Na Tibetu se još uvijek traga za oko 550 nestalih osoba.