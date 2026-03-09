UŽAS U OZLJU Mrtvo tijelo muškarca pronašli su u Kupi!

Policija je zaprimila dojavu građana u nedjelju u poslijepodnevnim satima da su na području naselja Zorkovac na Kupi u Ozlju u rijeci Kupi uočili mrtvo tijelo. Pripadnici HGSS- na obalu su izvukli tijelo nepoznate muške osobe, a na mjestu događaja policija je provela očevid, piše PU karlovačka.

Kako bi utvrdili sve okolnosti događaja slijedi daljnja istraga i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osobe.