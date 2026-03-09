Obavijesti

News

Komentari 0
UTVRĐUJU IDENTITET

UŽAS U OZLJU Mrtvo tijelo muškarca pronašli su u Kupi!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS U OZLJU Mrtvo tijelo muškarca pronašli su u Kupi!
ILUSTRACIJA | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Kako bi utvrdili sve okolnosti događaja slijedi daljnja istraga

Admiral

Policija je zaprimila dojavu građana u nedjelju u poslijepodnevnim satima da su na području naselja Zorkovac na Kupi u Ozlju u rijeci Kupi uočili mrtvo tijelo. Pripadnici HGSS- na obalu su izvukli tijelo nepoznate muške osobe, a na mjestu događaja policija je provela očevid, piše PU karlovačka.

IZRAELSKI NAPAD PRIZORI STRAVE U BEJRUTU Izraelci raketom sravnili zgradu
PRIZORI STRAVE U BEJRUTU Izraelci raketom sravnili zgradu

Kako bi utvrdili sve okolnosti događaja slijedi daljnja istraga i obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osobe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Teheran: Spremni smo na dugi rat sa SAD-om. NATO oborio iransku raketu iznad Turske...
IZ MINUTE U MINUTU

Teheran: Spremni smo na dugi rat sa SAD-om. NATO oborio iransku raketu iznad Turske...

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026