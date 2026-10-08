UŽAS U POLJSKOJ Dječak nožem napao djelatnike škole, žena preminula, ravnatelj ranjen

Petnaestogodišnji bivši učenik ubio je u četvrtak jednu osobu i ranio dvije u jednoj školi u Poljskoj, objavila je policija, samo dan nakon što je 19-godišnjak ranio desetero ljudi, uključujući sebe, u napadu u drugoj školi.

"Unatoč pokušajima oživljavanja, 37-godišnjeg djelatnika škole nisu uspjeli spasiti", objavila je policija na X-u.

Ranije je policija priopćila da je uhitila 15-godišnjaka koji je ušao u školu u Leszczydol-Nowiny na području Wyszkowa, sjeveroistočno od Varšave, oko 9 sati i ranio tri djelatnika "oštrim predmetom".

Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły. — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 8, 2026

"Među ozlijeđenima je ravnatelj koji je svladao 15-godišnjaka. Policija je stigla u školu u roku od nekoliko minuta nakon dojave i policijska operacija je u tijeku."

Ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski rekao je da je u odvojenom incidentu u Sierpcu policija uhitila 17-godišnjaka koji je planirao napad. U njegovom ruksaku pronašli su dva noža.

Deset osoba je ozlijeđeno u napadu nožem u školi u Ostroleci na sjeveroistoku Poljske u srijedu, a ubrzo nakon incidenta policija je uhitila 19-godišnjaka, koji je također ozlijeđen.