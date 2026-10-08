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uhitili su ga!

UŽAS U POLJSKOJ Dječak nožem napao djelatnike škole, žena preminula, ravnatelj ranjen

Piše Ivan Jukić,
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UŽAS U POLJSKOJ Dječak nožem napao djelatnike škole, žena preminula, ravnatelj ranjen
Foto: X
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U stravičnom napadu u osnovnoj školi u Poljskoj, 15-godišnji bivši učenik napao je troje zaposlenika, uslijed čega je jedna žena preminula, a ravnatelj je ozlijeđen

Petnaestogodišnji bivši učenik ubio je u četvrtak jednu osobu i ranio dvije u jednoj školi u Poljskoj, objavila je policija, samo dan nakon što je 19-godišnjak ranio desetero ljudi, uključujući sebe, u napadu u drugoj školi.

"Unatoč pokušajima oživljavanja, 37-godišnjeg djelatnika škole nisu uspjeli spasiti", objavila je policija na X-u.

Ranije je policija priopćila da je uhitila 15-godišnjaka koji je ušao u školu u Leszczydol-Nowiny na području Wyszkowa, sjeveroistočno od Varšave, oko 9 sati i ranio tri djelatnika "oštrim predmetom".

"Među ozlijeđenima je ravnatelj koji je svladao 15-godišnjaka. Policija je stigla u školu u roku od nekoliko minuta nakon dojave i policijska operacija je u tijeku."

Ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwinski rekao je da je u odvojenom incidentu u Sierpcu policija uhitila 17-godišnjaka koji je planirao napad. U njegovom ruksaku pronašli su dva noža.

Deset osoba je ozlijeđeno u napadu nožem u školi u Ostroleci na sjeveroistoku Poljske u srijedu, a ubrzo nakon incidenta policija je uhitila 19-godišnjaka, koji je također ozlijeđen.

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