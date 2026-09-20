Deset lavova pronađeno je mrtvo u zaštićenom području Ngorongoro, a preliminarne istrage ukazuju na to da su životinje otrovane, što dodatno naglašava problem sukoba između divljih životinja i lokalnih zajednica.
Užas u popularnom safari odredištu: Otrovali deset lavova
Deset lavova pronađeno je mrtvo u tanzanijskm zaštićenom području Ngorongoro, popularnom odredištu za safari turizam, a preliminarne istrage pokazuju da su životinje otrovane, rekle su vlasti. Uginule životinje pronađene su u području parka Ndutu, navela je Uprava zaštićenog područja Ngorongoro (NCAA) u ovoj istočnoafričkoj zemlji. Dodali su da je pokrenuta sveobuhvatna istraga i potraga za počiniteljima.
U Tanzaniji i drugim afričkim zemljama česta su pojava sukobi između divljih životinja i zajednica koje žive u zaštićenim područjima u blizini.
Lavove ponekad ubijaju iz osvete zbog napada na stoku, dok su sukobi sa slonovima također učestali kada životinje upadnu na poljoprivredno područje i unište usjev.
Situaciju dodatno pogoršava gubitak prirodnih staništa i nadmetanje za izvore i pašnjake.
Zaštićeno područje Ngorongoro nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske baštine i dom je etničkoj skupini Masaji, koji tradicionalno ondje žive sa svojim stadima.
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