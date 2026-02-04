Radnika iz Nepala brutalno su napali u Zagrebu! 'Mislio sam da ću umrijeti. Zastrašujuće...'

Izgledali su potpuno van sebe. U tom sam trenutku mislio da ću umrijeti. Ne mislim da su klasični lopovi, nije ih zanimao mobitel koji sam držao u ruci niti bicikl. Nisu smrdjeli na alkohol, djelovali su kao da su pod utjecajem nekih droga, priča za Jutarnji list 25-godišnji Nepalac Manish, dostavljač koji je 30. siječnja na Trešnjevci pokraden i ozlijeđen. Napadači su ga napali metalnom šipkom...

Kaže kako su ga maloljetni napadači, njih pet ili šest, okružili u petak oko 19 sati dok se vraćao s posla. Zatražili su ga da im preda novac. Kad im je odgovorio da nema novca, natjerali su ga da siđe s bicikla...

- Napadači su mu potom pretražili džepove i izvukli nekoliko desetaka eura. Jedan od počinitelja udario ga je metalnom šipkom dugom oko metar. Pao je na tlo i počeo vikati, čuo je kako napadači odlaze - piše Jutarnji.

- Bilo je zastrašujuće, nisam ništa vidio. Srećom, nakon pet minuta vid mi se počeo vraćati - kaže Manish, koji je u napadu lakše ozlijeđen, za JL.

Pomogao mu je prolaznik, stigao je i njegov cimer, poslodavac je sve prijavio policiji, Manish kaže kako su policajci bili vrlo susretljivi, kako su mu pokazali fotografije radi prepoznavanja, jedan od napadača učinio mu se poznatim...

Slučaj je zabilježen i na stranicama zagrebačke policije....

- 30. siječnja, oko 19.20 sati na Trešnjevci na Fallerovom šetalištu, više je nepoznatih muških počinitelja počinilo razbojništvo nad 25-godišnjim stranim državljaninom s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj na način da su ga fizički napali nakon čega ga je jedan od njih udario tupim predmetom kojom prilikom su mu otuđili novac. Liječnička pomoć pružena mu je od strane hitne medicinske pomoći te je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Materijalna šteta iznosi nekoliko desetaka eura. Slijedi kriminalističko istraživanje - pišu iz policije.

Manish u Hrvatskoj živi godinu dana, kaže da je inače zadovoljan životom, ali vidi problem u skupinama mladih nasilnika. Već su ga, kaže, ranije napadali, što nije prijavio policiji jer je smatrao da nema dokaze. Najnesigurnije se osjeća petkom i subotom navečer, kada su djeca najviše vani...