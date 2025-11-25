Obavijesti

News

Komentari 2
UHITILI SU IH

UŽAS U RIMU Migranti silovali curu! Zaručnik morao gledati

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
UŽAS U RIMU Migranti silovali curu! Zaručnik morao gledati
Foto: Canva

U studenom prošle godine, talijanska premijerka Giorgia Meloni povezala je migrante, posebno one bez dokumenata, s porastom seksualnog nasilja i silovanja u zemlji

Više migranata u Rimu opkoliko je mladi par u autu, kada su razbili prozor, izvukli mladića (24) van, a onda ga prisilili da gleda dok odvlače i siluju njegovu zaručnicu. Horor se dogodio u listipadu ove godine, a par je bio parkiran u mirnom dijelu parka. Rimska je policija nedavno uhitila tri migranta, piše Daily Mail.

OPERACIJA 'VEGA' Pakistanci krijumčarili migrante u Hrvatsku, uhićeni kod Bihaća
Pakistanci krijumčarili migrante u Hrvatsku, uhićeni kod Bihaća

Navodno, talijanski par je prije incidenta bio gol. Parkirali su se u mirnom kutu parka, a samo nekoliko minuta kasnije skupina migranata opkolila je njihov auto. Napadači su prvo razbili prozor i izvukli mladića van, a onda su prisilili djevojku da izađe, dok se pokušavala pokriti komadom odjeće. Kako prenosi policija, napad je počeo kao pljačka.

Mladić je rekao policajcima da su ga dvojica držala, dok je treći napadač djevojku odvlačio malo dalje. Mladić je vrištao i tražio pomoć, molio ih da prestanu i prijetio osvetom, ali uzaludno. Nakon napada, sva su trojica pobjegla s mjesta događaja. Par je odmah pozvao policiju i podnio prijavu. Mladić je bio prestravljen i zbunjen, a policija sumnja da je bilo uključeno i do pet napadača.

MALO ŠMINKE, HALJINICA, OGRLICA... Slučaj šokirao naše susjedstvo. Prerušio se u svoju majku zbog mirovine! Njeno tijelo skrivao...
Slučaj šokirao naše susjedstvo. Prerušio se u svoju majku zbog mirovine! Njeno tijelo skrivao...

Zbog silovanja i pljačke uhitili su trojicu Marokanaca - dvojicu nekoliko dana nakon incidenta, 25. listopada, a trećega u studenom. Uhićenja su držali u tajnosti zbog prikupljanja dokaza.

Istraga još uvijek traje, u slučaju da su još dvojica napadača bila s njima.

NEVJEROJATAN SLUČAJ Strava u Italiji. Prerušavao se u mrtvu majku zbog mirovine: 'Nosio je periku i šminkao se'
Strava u Italiji. Prerušavao se u mrtvu majku zbog mirovine: 'Nosio je periku i šminkao se'

U studenom prošle godine, talijanska premijerka Giorgia Meloni povezala je migrante, posebno one bez dokumenata, s porastom seksualnog nasilja i silovanja u zemlji. Prije nego što je izabrana, objavila je stravičan video žene koju migrant siluje na pločniku u Piacenzi.  

Nedavni slučajevi grupnog silovanja u koje su bili uključeni migranti doveli su do javnih prosvjeda protiv ilegalnih masovnih migracija i nasilja nad ženama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025