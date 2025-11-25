UŽAS U RIMU Migranti silovali curu! Zaručnik morao gledati

Više migranata u Rimu opkoliko je mladi par u autu, kada su razbili prozor, izvukli mladića (24) van, a onda ga prisilili da gleda dok odvlače i siluju njegovu zaručnicu. Horor se dogodio u listipadu ove godine, a par je bio parkiran u mirnom dijelu parka. Rimska je policija nedavno uhitila tri migranta, piše Daily Mail.

Navodno, talijanski par je prije incidenta bio gol. Parkirali su se u mirnom kutu parka, a samo nekoliko minuta kasnije skupina migranata opkolila je njihov auto. Napadači su prvo razbili prozor i izvukli mladića van, a onda su prisilili djevojku da izađe, dok se pokušavala pokriti komadom odjeće. Kako prenosi policija, napad je počeo kao pljačka.

Mladić je rekao policajcima da su ga dvojica držala, dok je treći napadač djevojku odvlačio malo dalje. Mladić je vrištao i tražio pomoć, molio ih da prestanu i prijetio osvetom, ali uzaludno. Nakon napada, sva su trojica pobjegla s mjesta događaja. Par je odmah pozvao policiju i podnio prijavu. Mladić je bio prestravljen i zbunjen, a policija sumnja da je bilo uključeno i do pet napadača.

Zbog silovanja i pljačke uhitili su trojicu Marokanaca - dvojicu nekoliko dana nakon incidenta, 25. listopada, a trećega u studenom. Uhićenja su držali u tajnosti zbog prikupljanja dokaza.

Istraga još uvijek traje, u slučaju da su još dvojica napadača bila s njima.

U studenom prošle godine, talijanska premijerka Giorgia Meloni povezala je migrante, posebno one bez dokumenata, s porastom seksualnog nasilja i silovanja u zemlji. Prije nego što je izabrana, objavila je stravičan video žene koju migrant siluje na pločniku u Piacenzi.

Nedavni slučajevi grupnog silovanja u koje su bili uključeni migranti doveli su do javnih prosvjeda protiv ilegalnih masovnih migracija i nasilja nad ženama.