MALO ŠMINKE, HALJINICA, OGRLICA...

Prerušio se u svoju majku zbog mirovine! Njeno tijelo skrivao...

Piše 24sata
Slučaj šokirao naše susjedstvo. Prerušio se u svoju majku zbog mirovine! Njeno tijelo skrivao...
Prevara je otkrivena nakon što je došao obnoviti majčinu osobnu iskaznicu u jedan državni ured na sjeveru države...

Ošišao se na kratko, odjenuo je haljinu, stavio je puder, nanio ruž za usne, dodao naušnice i za kraj - bisernu ogrlicu. Sad je bio spreman za nastaviti svoju prevaru. Koja mu je prolazila gotovo tri godine!

Kako je izvijestio Corriere della sera, nezaposleni medicinski tehničar (56) iz Italije godinama se nakon majčine smrti pretvarao da je ona kako bi nastavio ubirati mirovinu i ostale prihode! Prevara je otkrivena nakon što je došao obnoviti majčinu osobnu iskaznicu u jedan državni ured na sjeveru države.

Tijelo svoje majke, koja je preminula, vjerojatno prirodnom smrću, nekad 2022. godine,  sakrio je u obiteljskoj kući...

- Ovo je skandal ala gospođa Doubtfire - pišu talijanski mediji, aludirajući na legendarni film s nikad prežaljenim Robinom Williamsom.

Kad je stigao obnoviti osobnu iskaznicu, jedna zaposlenica odmah je posumnjala da je riječ o prevari. Glas nije bio primjeren gospođi od 80-ak godina, vrat je bio pretjerano 'nabildan', nešto tu nije bilo kako treba...

- Ona je to odmah prijavila svojim nadređenima, koji su obavijestili lokalnu policiju. Pokrenuta je istraga, usporedili su fotografiju snimljenu prilikom pokušaja obnove osobne i onu s osobne, sumnja je rasla...

Provjere su pokazale i da godinama nema nikakvih tragova o njezinu korištenju usluga zdravstvenog sustava, kontaktu s liječnikom ili društvenoj aktivnosti. Istodobno, njezini porezni obrasci i prijave imovine i dalje su se redovito podnosili.

Lijevo - sin prerušen u majku. Desno - original fotografija majke
Odlučili su ga pozvati da se vrati u ured, rekli su mu da treba ispuniti papirologiju, on je stigao, prerušen u svoju majku, ali umjesto nove osobne, koja bi mu garantirala nastavak 'zarade', dočekala ga je policija. Odmah im je sve priznao, pristao je i na pregled kuće.

U kojoj je policija pronašla mumificiranu tijelo gospođe Dall'Oglio

Njezin sin je, piše Corriere della sera, godišnje ubirao i preko 50.000 eura zahvaljujući mirovinama i nekretninama od kojih je majci, tj. njemu, 'kapala lova'...

Muškarcu sad prijeti zatvorska kazna, slučaj je šokirao Italiju....

- Ovo je vrlo čudna priča. Ali i vrlo tužna - poručuje gradonačelnik Borgo Virgilija, Francesco Aporti.

