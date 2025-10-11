Obavijesti

News

Komentari 0
NAPAD NAKON UTAKMICE

Užas u SAD-u! Četvero mrtvih u pucnjavi, još je 12 ljudi ranjeno

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u SAD-u! Četvero mrtvih u pucnjavi, još je 12 ljudi ranjeno
Foto: JIM BOURG/ilustracija

Policija zasad nije privela nijednu osobu povezanu s pucnjavom. Istraga je u tijeku, a u njoj sudjeluje i Državni ured za istrage Mississippija te FBI

Zabava nakon srednjoškolske utakmice pretvorila se u noćnu moru gradiću Leland na sjeverozapadu Mississippija. Četvero ljudi je ubijeno, a najmanje 12 ranjeno u pucnjavi, piše CNN.

Prema prvim informacijama, pucnjava je bila blizu centra grada, nešto nakon ponoći, dok su se mještani okupljali i slavili nakon domaće utakmice Leland High Schoola.

UŽAS U ALABAMI Dvoje mrtvih u pucnjavi na jugu SAD-a: Suparničke bande pucale jedna po drugoj. 12 ozlijeđenih
Dvoje mrtvih u pucnjavi na jugu SAD-a: Suparničke bande pucale jedna po drugoj. 12 ozlijeđenih

- Ljudi su se samo družili, uživali u večeri, i onda se sve pretvorilo u kaos - rekao je državni senator Derrick Simmons za Associated Press.

- Ovo što sada proživljavamo posljedica je poplave oružja koje slobodno kruži među ljudima - dodao je.

Policija zasad nije privela nijednu osobu povezanu s pucnjavom. Istraga je u tijeku, a u njoj sudjeluje i Državni ured za istrage Mississippija te FBI. Direktor FBI-ja Kash Patel potvrdio je na društvenoj mreži X da je agencija “svjesna situacije i uključena u istragu”, te pozvao javnost da se moli za žrtve i njihove obitelji.

Gradonačelnik Lee nije želio otkriti više detalja, ali je potvrdio da se pucnjava nije dogodila u blizini same škole. Leland je mali gradić s oko 4000 stanovnika, udaljen oko 185 kilometara od glavnog grada, Jacksona.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su rezultati Eurojackpota
VELIKI DOBITAK

Ovo su rezultati Eurojackpota

Saznajte rezultate Eurojackpot izvlačenja održanog 10. listopada 2025. godine, uključujući dobitne brojeve, fond dobitaka i statistiku uplate
Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'
OTKAZANA PEČENKIJADA

Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'

Tradiocinalna pečenkijada u Slavonskom Brodu je otkazana zbog afričke svinjske kuge. Policija je pregledavala automobile da ne bi netko slučajno unio na Poloj pečenku. 'Sad se peče po dvorištima', kažu sudionici
Lagala je da se nije slikala gola. Tko će joj vjerovati kad s Penavom dođe do nekih otkrića
OD PLAYBOYA DO DP-A

Lagala je da se nije slikala gola. Tko će joj vjerovati kad s Penavom dođe do nekih otkrića

NOVI EXPRESS Mi smo, ukratko, vrlo, vrlo licemjerno društvo, a ta se osobina jasno vidi i kroz aferu Playboy, investigaciju 24sata iz koje se vidi da je akvizicija Domovinskog pokreta Vlatka Vukelić lagala na sudu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025