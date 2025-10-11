Užas u SAD-u! Četvero mrtvih u pucnjavi, još je 12 ljudi ranjeno

Zabava nakon srednjoškolske utakmice pretvorila se u noćnu moru gradiću Leland na sjeverozapadu Mississippija. Četvero ljudi je ubijeno, a najmanje 12 ranjeno u pucnjavi, piše CNN.

Prema prvim informacijama, pucnjava je bila blizu centra grada, nešto nakon ponoći, dok su se mještani okupljali i slavili nakon domaće utakmice Leland High Schoola.

- Ljudi su se samo družili, uživali u večeri, i onda se sve pretvorilo u kaos - rekao je državni senator Derrick Simmons za Associated Press.

- Ovo što sada proživljavamo posljedica je poplave oružja koje slobodno kruži među ljudima - dodao je.

Policija zasad nije privela nijednu osobu povezanu s pucnjavom. Istraga je u tijeku, a u njoj sudjeluje i Državni ured za istrage Mississippija te FBI. Direktor FBI-ja Kash Patel potvrdio je na društvenoj mreži X da je agencija “svjesna situacije i uključena u istragu”, te pozvao javnost da se moli za žrtve i njihove obitelji.

Gradonačelnik Lee nije želio otkriti više detalja, ali je potvrdio da se pucnjava nije dogodila u blizini same škole. Leland je mali gradić s oko 4000 stanovnika, udaljen oko 185 kilometara od glavnog grada, Jacksona.