Obavijesti

News

Komentari 0
TVRDI DA JE NEVIN

Bivši austrijski obavještajac osuđen za špijunažu za Rusiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši austrijski obavještajac osuđen za špijunažu za Rusiju
Foto: Frank Hoermann/DPA/PIXSELL

Egist Ott proglašen je krivim za pomaganje Moskvi u otkrivanju protivnika te prodaju državne opreme po nalogu osumnjičenog špijuna Jana Marsaleka.

Austrijski sud proglasio je u srijedu bivšeg obavještajnog dužnosnika krivim za špijunažu nakon što je bio optužen za pomaganje Rusiji u detektiranju protivnika, kao i za prodaju državnih prijenosnih računala i telefona po nalogu osumnjičenika za špijuniranje za Moskvu Jana Marsaleka. Osim špijunaže kojom je nanio štetu Austriji, za što je predviđena maksimalna kazna od pet godina zatvora, Egist Ott je proglašen krivim za kaznena djela među kojima su zlouporaba položaja, podmićivanje, teška prevara i kršenje povjerenja. Ott (63) se izjasnio da nije kriv i od početka suđenja u siječnju tvrdi da je nevin.

OPASNA PROVOKACIJA Rusi iznad Crnog Mora presreli britanski špijunski zrakoplov
Rusi iznad Crnog Mora presreli britanski špijunski zrakoplov

Sud mu je izrekao kaznu od četiri godine i jednog mjeseca zatvora.

Ottov je slučaj najveći slučaj špijunaže u Austriji od 2020., kad je umirovljeni pukovnik osuđen da je desetljećima špijunirao za Moskvu.

Postupak je dodatno razjasnio načine na koje Rusija prikuplja obavještajne podatke u Europi, ali i kako Marsalek, odbjegli Austrijanac, obavlja navodne operacije diljem kontinenta.

'JESU LI SIGURNI?' Obitelj britanskog para koji je osuđenog za špijunažu u Iranu izgubila svaki kontakt s njima
Obitelj britanskog para koji je osuđenog za špijunažu u Iranu izgubila svaki kontakt s njima

Londonski je sud prošle godine osudio trojicu Bugara za sudjelovanje u ruskom špijunskom lancu kojim je upravljao upravo Marsalek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'
NIZ ZRAČNIH NAPADA

VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'

Najteže je pogođen grad Konotop u Sumskoj oblasti. Zbog kritičnog nedostatka vozila hitne pomoći ozlijeđenieu bolnicu prevoze i autima
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026