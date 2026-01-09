Škola je otkazana nastavu, a kako pišu slovenski mediji, učenica ima ozlijede po licu i leđima. Napadač je navodno prije uhićenja krenuo prema Domu za starije
Užas u Sloveniji: Učenik nožem u školi ozlijedio drugu učenicu
Trenutačno sve još rješavamo, istraga je u tijeku i nije zaključena, izjavila je Zlatka Lebar, ravnateljica Srednje medicinske škole u Murskoj Soboti u kojoj je danas učenik drugu učenicu ozlijedio nožem na hodniku, piše Delo.si.
Situacija je prema njezinim riječima pod kontrolom.
- Ne znam odakle učeniku nož - dodala je.
Policija je dojavu o napadu dobila u 9:40 sati. Javili su im da nepoznata osoba nožem napada prolaznike u jednoj školi. Prema prvim izvješćima, učenik je ozlijedio učenicu koja je lakše ozlijeđena.
Napadača su uhitili oko 10 sati. Škola je otkazana nastavu, a kako pišu slovenski mediji, učenica ima ozlijede po licu i leđima. Napadač je navodno prije uhićenja krenuo prema Domu za starije.
