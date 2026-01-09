Obavijesti

News

UHITILI NAPADAČA

Užas u Sloveniji: Učenik nožem u školi ozlijedio drugu učenicu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Sloveniji: Učenik nožem u školi ozlijedio drugu učenicu
Foto: 24sata

Škola je otkazana nastavu, a kako pišu slovenski mediji, učenica ima ozlijede po licu i leđima. Napadač je navodno prije uhićenja krenuo prema Domu za starije

Admiral

Trenutačno sve još rješavamo, istraga je u tijeku i nije zaključena, izjavila je Zlatka Lebar, ravnateljica Srednje medicinske škole u Murskoj Soboti u kojoj je danas učenik drugu učenicu ozlijedio nožem na hodniku, piše Delo.si.

Situacija je prema njezinim riječima pod kontrolom.

- Ne znam odakle učeniku nož - dodala je.

TRAGEDIJA NA PROSLAVI Zločin koji je potresao Srbiju: Ubio mladića (18) nožem zbog 100 eura duga? Mještani u šoku
Zločin koji je potresao Srbiju: Ubio mladića (18) nožem zbog 100 eura duga? Mještani u šoku

Policija je dojavu o napadu dobila u 9:40 sati. Javili su im da nepoznata osoba nožem napada prolaznike u jednoj školi. Prema prvim izvješćima, učenik je ozlijedio učenicu koja je lakše ozlijeđena.

Napadača su uhitili oko 10 sati. Škola je otkazana nastavu, a kako pišu slovenski mediji, učenica ima ozlijede po licu i leđima. Napadač je navodno prije uhićenja krenuo prema Domu za starije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?
SMRTONOSNI POŽAR

VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?

Istraga o tragediji u Crans-Montani usredotočila se na vlasnicu Jessicu Moretti, koju nadzorne kamere navodno prikazuju kako bježi iz plamenom zahvaćenog lokala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026