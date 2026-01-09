Obavijesti

TRAGEDIJA NA PROSLAVI

Zločin koji je potresao Srbiju: Ubio mladića (18) nožem zbog 100 eura duga? Mještani u šoku

Piše Ivan Štengl,
Zločin koji je potresao Srbiju: Ubio mladića (18) nožem zbog 100 eura duga? Mještani u šoku
Prema izjavama svjedoka, Nenada je ispred toaleta nožem ozlijedio N. M. (30) . Nakon kraćeg razgovora ubo ga je u vrat, a Nenad je kasnije iskrvario u vozili Hitne pomoć

Mirno srpsko selo Tovariševo zavijeno je u crno nakon neviđene tragedije. Nenad (18) brutalno je ubijen na božićnoj proslavi u lokalnom kafiću, piše Telegraf.rs.

Prema izjavama svjedoka, Nenada je ispred toaleta nožem ozlijedio N. M. (30) . Nakon kraćeg razgovora ubo ga je u vrat, a Nenad je kasnije iskrvario u vozili Hitne pomoći.

- Jedan je prijatelj držao ruku na rani gotovo 45 minuta, molio ga je da izdrži, ali krvi je bilo posvuda. Takve scene viđaju se samo u filmovima - ispričao je prijatelj.

Prema tvrdnjama očevidaca, napadač je hladnokrvno prošao kroz gužvu dok se sve događalo.

Mještani i prijatelji opraštaju se od pokojnog mladića.

- Uvijek nasmijan, uvijek spreman pomoći. Bio je dijete naše ulice, ponos roditelja. Tog dana je slavio, radovao se Božiću kao i svake godine. Tko je mogao pomisliti da mu je to posljednja slika, posljednji zagrljaj? - ispričao je u suzama jedan od mještana.

Kako se neslužbeno doznaje, povod za ubojstvo mogao bi biti banalan dug od 100 ili 200 eura. Policija u Novom Sadu uhitila je napadača, ali i još jednog muškarca zbog sumnje da mu je pomogao.

