Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Užas u Španjolskoj! Petero mrtvih u željezničkoj nesreći, vlakovi iskočili iz tračnica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Španjolskoj! Petero mrtvih u željezničkoj nesreći, vlakovi iskočili iz tračnica
Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Najmanje pet osoba poginulo je u nedjelju na jugu Španjolske, objavio je glasnogovornik Civilne garde, kada su dva vlaka iskočila iz tračnica u blizini Adamuza u Andaluziji

Admiral

"Petero je mrtvih", rekla je Civilna garda u kratkoj izjavi za agenciju France presse. Andaluzijske hitne službe izvijestile su da je nekoliko osoba ozlijeđeno i da su putnici još uvijek zarobljeni u vagonima.

Vlak tvrtke Iryo, koji je putovao iz Malage za Madrid, iskočio je iz tračnica u blizini Adamuza, "zadirući na susjedni kolosijek" na kojem se nalazio drugi vlak s kojim se sudario.

Drugi vlak "također je iskočio iz tračnica", objavio je Adif, tvrtka koja upravlja mrežom španjolskih željeznica.

Prema riječima svjedoka koji je govorio na javnoj televiziji TVE, jedan od vagona prvog vlaka koji je iskočio iz tračnica potpuno se prevrnuo.

"Poslali smo hitne službe i logističku podršku na mjesto događaja kako bi pomogli na bilo koji način", rekao je Juan Manuel Moreno predsjednik regije Andaluzije na X-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima
ODIJELO ZAMIJENIO VOJNOM ODOROM

Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima

Osnivač i zapovjednik te brigade je Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji je poslovno odijelo zamijenio vojnom odorom
Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...
RUŠI SVIJET, A DRHTI OD ŽENE

Melanijina je zadnja?! Trump optužio 'neposlušne' zemlje za 'opasnu igru'. Osim Slovenije...

Trump je najavio i carine za osam ‘neposlušnih’ europskih zemalja. Optužio ih je za ‘ opasnu igru“ na Grenlandu. Sve, osim Slovenije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026