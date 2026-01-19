Užas u Španjolskoj! Petero mrtvih u željezničkoj nesreći, vlakovi iskočili iz tračnica

"Petero je mrtvih", rekla je Civilna garda u kratkoj izjavi za agenciju France presse. Andaluzijske hitne službe izvijestile su da je nekoliko osoba ozlijeđeno i da su putnici još uvijek zarobljeni u vagonima.

Vlak tvrtke Iryo, koji je putovao iz Malage za Madrid, iskočio je iz tračnica u blizini Adamuza, "zadirući na susjedni kolosijek" na kojem se nalazio drugi vlak s kojim se sudario.

Drugi vlak "također je iskočio iz tračnica", objavio je Adif, tvrtka koja upravlja mrežom španjolskih željeznica.

Prema riječima svjedoka koji je govorio na javnoj televiziji TVE, jedan od vagona prvog vlaka koji je iskočio iz tračnica potpuno se prevrnuo.

"Poslali smo hitne službe i logističku podršku na mjesto događaja kako bi pomogli na bilo koji način", rekao je Juan Manuel Moreno predsjednik regije Andaluzije na X-u.