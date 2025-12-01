Obavijesti

News

Komentari 12
DIVLJAŠTVO MLADIĆA (19)

Strava u Münchenu: Mladić (19) Porscheom prepolovio Renault, poginula su dva državljana BiH

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Strava u Münchenu: Mladić (19) Porscheom prepolovio Renault, poginula su dva državljana BiH
DPA/PIXSELL | Foto: DPA/PIXSELL/PressAssociation/XPB

Do nesreće je došlo kada se Porsche, za čijim je volanom bio mladić (19) iz Münchena, silovito zabio u Renault

Dvojica muškaraca poginula su u subotu, 29. studenog, oko 20:05 sati, u strašnoj prometnoj nesreći u Münchenu. Još dvoje ljudi je ozlijeđeno. Do nesreće je došlo kada se Porsche, za čijim je volanom bio mladić (19) iz Münchena, silovito zabio u Renault, rosenheim24.de. S njim je u automobilu bila i 19-godišnja suputnica. 

TRAGEDIJA U ZAGREBU Pijani mladić usmrtio pješaka u Dubravi pa pobjegao. Policija uhitila njega i još dva muškarca
Pijani mladić usmrtio pješaka u Dubravi pa pobjegao. Policija uhitila njega i još dva muškarca

Iz suprotnog smjera nailazio je Renault, za čijim je upravljačem bio 27-godišnjak iz Augsburga. U Renaultu su se nalazila još dva putnika - 48-godišnjak na suvozačkom mjestu i 21-godišnjak na stražnjem sjedalu, obojica iz Münchena.

Do sudara je došlo u trenutku kada je 27-godišnji vozač Renaulta, prateći zelenu strelicu na semaforu, započeo skretanje ulijevo. U tom je trenutku na njega naletio nadolazeći Porsche. Udarac je bio toliko silovit da se Porsche prevrnuo na krov. 

U nesreći su ozlijeđeni svi sudionici osim 19-godišnjeg vozača Porschea. Suvozačica u Porscheu i vozač Renaulta prevezeni su u bolnicu s ozljedama. Dvojica putnika iz Renaulta, 48-godišnji suvozač i 21-godišnji putnik zadobili su po život opasne ozljede od kojih su preminuli u bolnici tijekom večeri.

OČEVID Teška nesreća: U Cetinskoj krajini poginuo motociklist
Teška nesreća: U Cetinskoj krajini poginuo motociklist

Na Renaultu je nastala totalna šteta, dok je i Porsche znatno oštećen. Svi u Renaultu bili su državljani BiH, javlja Fenix Magazin

Policija je 19-godišnjem vozaču Porschea oduzela vozačku dozvolu te su zaplijenili automobil radi vještačenja. Tijekom policijskog očevida promet je na tom području bio povremeno otežan. Minhenska prometna policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila točan uzrok ove tragične nesreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025