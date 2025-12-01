Strava u Münchenu: Mladić (19) Porscheom prepolovio Renault, poginula su dva državljana BiH

Dvojica muškaraca poginula su u subotu, 29. studenog, oko 20:05 sati, u strašnoj prometnoj nesreći u Münchenu. Još dvoje ljudi je ozlijeđeno. Do nesreće je došlo kada se Porsche, za čijim je volanom bio mladić (19) iz Münchena, silovito zabio u Renault, rosenheim24.de. S njim je u automobilu bila i 19-godišnja suputnica.

Iz suprotnog smjera nailazio je Renault, za čijim je upravljačem bio 27-godišnjak iz Augsburga. U Renaultu su se nalazila još dva putnika - 48-godišnjak na suvozačkom mjestu i 21-godišnjak na stražnjem sjedalu, obojica iz Münchena.

Do sudara je došlo u trenutku kada je 27-godišnji vozač Renaulta, prateći zelenu strelicu na semaforu, započeo skretanje ulijevo. U tom je trenutku na njega naletio nadolazeći Porsche. Udarac je bio toliko silovit da se Porsche prevrnuo na krov.

U nesreći su ozlijeđeni svi sudionici osim 19-godišnjeg vozača Porschea. Suvozačica u Porscheu i vozač Renaulta prevezeni su u bolnicu s ozljedama. Dvojica putnika iz Renaulta, 48-godišnji suvozač i 21-godišnji putnik zadobili su po život opasne ozljede od kojih su preminuli u bolnici tijekom večeri.

Na Renaultu je nastala totalna šteta, dok je i Porsche znatno oštećen. Svi u Renaultu bili su državljani BiH, javlja Fenix Magazin

Policija je 19-godišnjem vozaču Porschea oduzela vozačku dozvolu te su zaplijenili automobil radi vještačenja. Tijekom policijskog očevida promet je na tom području bio povremeno otežan. Minhenska prometna policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila točan uzrok ove tragične nesreće.