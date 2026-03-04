Obavijesti

News

Komentari 2
TRAGIČNA NESREĆA

UŽAS U SRBIJI Divljak je usmrtio majku i kćer, sin se bori za život

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS U SRBIJI Divljak je usmrtio majku i kćer, sin se bori za život
1
Foto: Facebook

Vozač se na kraju zabio u betonski stup i drvo te se auto tu zaustavilo. Dječaka su hitno prebacili u bolnicu i bore mu se za život

Admiral

U teškoj prometnoj nesreći u Sjenici u Srbiji u utorak navečer poginule su majka (44) i kći (12), a 9-godišnji sin teško je ozlijeđen i u bolnici se bori za život. Vozač Škode, A. K. (26) naletio je na njih kada je izgubio kontrolu nad autom, izletio s ceste i na pločniku se zabio u majku i djecu. Inače, 44-godišnjakinja je bila i policajka, a prizori na mjestu nesreće bili su strašni, prenosi Telegraf.

Foto: telegraf.rs
JAKE SNAGE OSIGURANJA FOTO Dronovi, duge cijevi, sve puno policije: Ovako su Srđana Mlađana doveli na suđenje...
FOTO Dronovi, duge cijevi, sve puno policije: Ovako su Srđana Mlađana doveli na suđenje...

Vozač se na kraju zabio u betonski stup i drvo te se auto tu zaustavio. Dječak (9) čudom je preživio ovu nesreću. Hitno su ga prebacili u užičku bolnicu, a liječnici daju sve od sebe kako bi spasili njegov život. 

Istragu je vodio tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Novom Pazaru. 26-godišnjeg osumnjičenika policija će zadržati do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužiteljstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Podmornica potopila iranski brod: Nestalo više od 100 ljudi, akcija spašavanja je u tijeku
IZ MINUTE U MINUTU

Podmornica potopila iranski brod: Nestalo više od 100 ljudi, akcija spašavanja je u tijeku

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku
NAJGORI SCENARIJ

Izrael ima novu metu nakon Irana!? Stručnjak: Bore se za hegemoniju na Bliskom istoku

U izraelskom diskursu Turska se povezuje s podrškom Muslimanskom bratstvu i Hamasu, zaoštravanjem nakon Mavi Marmara incidenta 2010.,Erdoganovom sve otvorenijom pro‐palestinskom retorikom, govori nam teolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026