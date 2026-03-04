UŽAS U SRBIJI Divljak je usmrtio majku i kćer, sin se bori za život

U teškoj prometnoj nesreći u Sjenici u Srbiji u utorak navečer poginule su majka (44) i kći (12), a 9-godišnji sin teško je ozlijeđen i u bolnici se bori za život. Vozač Škode, A. K. (26) naletio je na njih kada je izgubio kontrolu nad autom, izletio s ceste i na pločniku se zabio u majku i djecu. Inače, 44-godišnjakinja je bila i policajka, a prizori na mjestu nesreće bili su strašni, prenosi Telegraf.

Foto: telegraf.rs

Vozač se na kraju zabio u betonski stup i drvo te se auto tu zaustavio. Dječak (9) čudom je preživio ovu nesreću. Hitno su ga prebacili u užičku bolnicu, a liječnici daju sve od sebe kako bi spasili njegov život.

Istragu je vodio tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Novom Pazaru. 26-godišnjeg osumnjičenika policija će zadržati do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužiteljstvu.