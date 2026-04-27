Užas u Srbiji! Jurio autocestom u krivom smjeru i izazvao teški sudar: Troje mrtvih u nesreći...

Tri osobe poginule su danas oko 13 sati u užasnoj prometnoj nesreći u Srbiji na autoputu od Šapca prema Rumi. Nesreću je izazvao vozač Forda, koji je, piše Nova.rs, velikom brzinom vozio u krivom smjeru!

Kako pišu srpski mediji, vozač Forda jurio je oko 130 km/h kad je došlo do užasne nesreće. Frontalno se sudario s drugim vozilom...

Na teren su odmah stigli policija, Hitna, vatrogasci...

Kako piše Telegraf, neposredno prije nesreće, jedan je vozač u Viber grupi "Viber patrole" upozorio ostale sudionike u prometu da tamni Ford na ovoj dionici vozi u kontra smjeru velikom brzinom...