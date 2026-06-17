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TRAGEDIJA U MLADENOVCU

Užas u Srbiji: Na dječaka (12) se urušila konstrukcija autobusne stanice. Bore mu se za život...

Piše Antonela Šaponja,
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Užas u Srbiji: Na dječaka (12) se urušila konstrukcija autobusne stanice. Bore mu se za život...
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL/(ilustracija)

Na mjesto događaja ubrzo je stigla hitna pomoć koja je teško ozlijeđenog dječaka prevezla u nadležnu dječju kliniku u Beogradu

Dječak (12) teško je ozlijeđen u srijedu navečer u Mladenovcu u Srbiji nakon što se na njega srušila konstrukcija autobusne stanice. Kako piše srpski Telegraf, dječak je u kritičnom stanju prevezen u dječju bolnicu u Beogradu, gdje se liječnici bore za njegov život, javlja srpski portal Telegraf.

Prema izjavama svjedoka, nesreća se dogodila iznenada.

- Dječak se u jednom trenutku objesio o konstrukciju stajališta. U sljedećem trenutku, masivna struktura je potpuno popustila i srušila se izravno na dijete - ispričali su očevici.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla hitna pomoć koja je teško ozlijeđenog dječaka prevezla u nadležnu dječju kliniku u Beogradu.

O nesreći su obaviješteni policija i nadležno državno odvjetništvo, a okolnosti događaja utvrdit će se istragom koja je u tijeku.

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Komentari 5
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