Na mjesto događaja ubrzo je stigla hitna pomoć koja je teško ozlijeđenog dječaka prevezla u nadležnu dječju kliniku u Beogradu
Užas u Srbiji: Na dječaka (12) se urušila konstrukcija autobusne stanice. Bore mu se za život...
Dječak (12) teško je ozlijeđen u srijedu navečer u Mladenovcu u Srbiji nakon što se na njega srušila konstrukcija autobusne stanice. Kako piše srpski Telegraf, dječak je u kritičnom stanju prevezen u dječju bolnicu u Beogradu, gdje se liječnici bore za njegov život, javlja srpski portal Telegraf.
Prema izjavama svjedoka, nesreća se dogodila iznenada.
- Dječak se u jednom trenutku objesio o konstrukciju stajališta. U sljedećem trenutku, masivna struktura je potpuno popustila i srušila se izravno na dijete - ispričali su očevici.
Na mjesto događaja ubrzo je stigla hitna pomoć koja je teško ozlijeđenog dječaka prevezla u nadležnu dječju kliniku u Beogradu.
O nesreći su obaviješteni policija i nadležno državno odvjetništvo, a okolnosti događaja utvrdit će se istragom koja je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+