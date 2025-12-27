Užas u Srbiji! Sin nožem ubio roditelje pa skočio sa zgrade

Mlađi muškarac je u obiteljskom stanu nožem usmrtio svoje roditelje, nakon čega je počinio samoubojstvo skokom s višekatnice u kojoj su živjeli, neslužbeno doznaje Telegraf.

Tragedija je otkrivena nakon što su susjedi prijavili da se na pločniku ispred zgrade nalazi beživotno tijelo muškarca. Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i djelatnici Hitne medicinske pomoći, koji su mogli samo konstatirati smrt.

Uslijedio je novi šok kada su policijski službenici, ulaskom u stan u kojem je muškarac živio s roditeljima, zatekli stravičan prizor. Tijela oca i majke pronađena su s višestrukim ubodnim ranama u području torza i vrata.

Očevid je trajao satima, a policija je navodno pronašla nož za koji se sumnja da je korišten u počinjenju zločina.

- Prizor je bio jeziv. Na mjestu događaja pronađeno je hladno oružje s tragovima krvi, koje je poslano na vještačenje - izjavio je izvor blizak istrazi.

Iako se zasad sumnja na slučaj ubojstva i samoubojstva, službeni motiv ovog tragičnog čina još nije utvrđen. Susjedi su u šoku i tvrde da ništa nije upućivalo na ovakav ishod.

Tijela stradalih prevezena su na Institut za sudsku medicinu, gdje će se obaviti obdukcija koja bi trebala utvrditi točan uzrok smrti svih sudionika ove tragedije.