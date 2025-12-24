Obavijesti

News

Komentari 2
PRAVO I PRAVDA

Cirkus u Srbiji. Sud odbacio optužbe protiv bivšeg ministra zbog tragedije u Novom Sadu

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Cirkus u Srbiji. Sud odbacio optužbe protiv bivšeg ministra zbog tragedije u Novom Sadu
Foto: R.Z.

Optužnicom pokrenutom poslije novosadske tragedije 1. studenog 2024. okrivljen je najviše rangiran državni dužnosnik - ministar Goran Vesić, njegova pomoćnica Anita Diimoski, bivša obnašateljica dužnosti direktora "Infrastrukture željeznice" Jelena Tanasković

Viši sud u Novom Sadu odbacio je u srijedu optužbe za umiješanost u tragediju na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. i obustavio kazneni postupak protiv bivšeg srbijanskog minsitra građevinarstva i prometa Gorana Vesića, te još nekoliko osoba, što je izazvalo oštre osude.

U padu nadstrešnice na zgradi kolodvora u Novom Sadu 1. studenog 2024. godine, obnovljenoj nekoliko mjeseci ranije u okviru državnog infrastrukturnog projekta, poginulo je 16 ljudi, a tragedija je potaknula golemu društvenu i političku krizu u Srbiji koja i dalje traje, dok vlast ustrajno izbjegava priznati odgovornost.

Optužnicom pokrenutom poslije novosadske tragedije 1. studenog 2024. okrivljen je najviše ranigran državni dužnosnik - ministar Goran Vesić, njegova pomoćnica Anita Diimoski, bivša obnašateljica dužnosti direktora "Infrastrukture željeznice" Jelena Tanasković te još nekoliko osoba, osumnjičenih za teško dijelo protiv opće sigurnosti.

'I DALJE SE BORIMO' Srpski studenti digli Novi Pazar na noge, Vučić ih izvrijeđao: 'Pune su samo buregdžinice'
Srpski studenti digli Novi Pazar na noge, Vučić ih izvrijeđao: 'Pune su samo buregdžinice'

Bivši ministar Goran Vesić, blizak suradnik srbijanskog prerdsjednika Aleksandara Vučića, priveden je poslije tragedije, potom je dulje vrijeme bio izvan pravosudnog postupanja, navodno iz zdravstvenih razloga.

Današnja odluka novosadskog višeg suda potaknula je oštra reagiranja.

Dijana Hrka, majka jednog od mladića stradalih u padu nadstrešnice, koje je donadavno štrajkala glađu zahtijevajući istinu i odgovornost za tragediju, odluku suda nazvala je "poniženjem za obitelji nastradalih".

Član Predsjedništva oporbene Stranke slobode i pravde (SSP) Janko Veselinović ocijenio je da je ta odluka novosadskog suda donijeta "pod političkim pritiskom izvršne vlasti" i "režima Aleksandra Vučića".

Predsjednik oporbene Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević nazvao je sudsku odluku "nastavkom državnog udara", koji u "produljenom trajanju predvodi predsjednik države Aleksandar Vučić".

"Tu odluku, koja nema veze ni s pravom ni s pravdom, napisao je sam Vučić koji se u svakom predmetu koji ima veze s korupcijom i organiziranim kriminalom protuustavno postavlja kao vrhovni tužitelj i sudac. On na taj način nagrađuje i štiti sve počinitelje kriminalnih radnji" iz redova "vladajućeg kartela na čijem je čelu", ocijenio je Milivojević.

Tužiteljstvo je najavilo žalbu na današnju odluku Višeg suda u Novom Sadu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...
IMOVINSKA KARTICA

FOTO HDZ-ova načelnica u općini u kojoj više nema za božićnice ima aute, gliser, ušteđevinu...

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Haleuš ima plaću veću od 3100 eura mjesečno. Njezin suprug ostvaruje nešto više od 680 eura mjesečnih prihoda od imovine i imovinskih prava
Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat
KONAČNA ODLUKA

Briše se Udruga bojovnika HOS-a: Sporan je bio službeni pečat

Posebno je sporna odredba iz Statuta prema kojoj je poklič “Za dom spremni” sastavni dio službenog pečata udruge. Gradski ured je zahtijevao da se ta odredba izbriše
Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu
PEDOFILSKI SKANDAL

Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu

"Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea nameće jasnu zakonsku obvezu Ministarstvu pravosuđa SAD-a da objavi potpunu i cjelovitu evidenciju koju javnost zahtijeva i zaslužuje"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025