UŽAS U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ. Monstrum od oca (55) spolno zlostavljao maloljetnu kćer...

Općinsko državno odvjetništvo u središnjoj Hrvatskoj podignulo je optužnicu protiv muškarca (55) kojeg se tereti za zločine nad vlastitim djetetom. U optužnici stoji da je muškarac svoju maloljetnu kćer spolno zlostavljao gotovo tri godine, od početka srpnja 2022. do početka siječnja 2025. godine, a tereti ga se i za povredu djetetovih prava te neplaćanje alimentacije.

Oca se tereti i da je teško zanemario svoje roditeljske dužnosti. Prema optužnici, nije brinuo o obrazovanju, zdravlju i odgoju djeteta. Svu skrb prepustio je djetetovoj majci, o kojoj je djetetu neprestano govorio najgore. U odgoju je, stoji u optužnici, koristio neprimjerene metode, kažnjavajući dijete šibom i prijeteći joj udarcima remenom.

Osim zlostavljanja i zanemarivanja, muškarac (55) je optužen i za povredu dužnosti uzdržavanja. Tereti ga se da djetetu nije uplaćivao mjesečnu alimentaciju od 150 eura, čime je stvorio dug od oko 2000 eura.

Dugotrajno zlostavljanje ostavilo je na dijete teške psihičke posljedice, piše regionalni portal.