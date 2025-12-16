Užas u Varaždinu: Muškarac preminuo nakon naleta vlaka

Na čovjeka je u ponedjeljak oko 19.20 sati, u Gospodarskoj ulici u Varaždinu naletio vlak, a od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja. Smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin, gdje će se provesti obdukcija.

Zbog obavljanja očevida željeznički promet na navedenoj dionici bio je u prekidu sve do 22.20 sati.

Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.