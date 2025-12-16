Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Užas u Varaždinu: Muškarac preminuo nakon naleta vlaka

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Varaždinu: Muškarac preminuo nakon naleta vlaka
Ilustracija | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Zbog obavljanja očevida željeznički promet na navedenoj dionici bio je u prekidu sve do 22.20 sati

Na čovjeka je u ponedjeljak oko 19.20 sati, u Gospodarskoj ulici u Varaždinu naletio vlak, a od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu događaja. Smrt je konstatirao liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin, gdje će se provesti obdukcija.

VOZIO BEZ DOZVOLE Blagdani iza rešetaka? Željko Kerum završio na Bilicama, imao je novu prometnu nesreću
Blagdani iza rešetaka? Željko Kerum završio na Bilicama, imao je novu prometnu nesreću

Zbog obavljanja očevida željeznički promet na navedenoj dionici bio je u prekidu sve do 22.20 sati.

Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura
LUKSUZ PODNO VELEBITA

FOTO Ovo je vila koju je u Parku prirode izgradio bivši moćnik HDZ-a: Vrijedi 900.000 eura

Luksuzna Vila Alfa podno Velebita uz tri sobe ima i grijani bazen i konobu, upravo traje kategorizacija kojom traži pet zvjezdica. Saznali smo i cijenu po kojoj će se iznajmljivati.
JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!
NAPAD NA AUSTRALSKOJ PLAŽI

JEZIVO U novčaniku terorista iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva!

Uz vozačku dozvolu napadača, policija je pronašla i člansku iskaznicu lovačkog kluba "Zastava Hunting Association". Predsjednik udruženja Vanja Kužeta potvrdio je da je bio član
VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'
VRIJEDI 400 MILIJUNA DOLARA

VIDEO Ukrajinci tvrde: 'Po prvi puta smo pogodili podvodnim dronovima rusku podmornicu'

Riječ je o podmornici klase Kilo, naoružanoj s četiri lansera za krstareće projektile 'Kalibr'. Rusi s njima napadaju ukrajinski teritorij.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025