UŽAS U ZAGORJU U sudaru auta i teretnjaka poginuo vozač (31), drugi teško ozlijeđen u bolnici

U Pustodolu Začretskom jučer oko 21 sat dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginuo 31-godišnji vozač osobnog automobila, dok je 41-godišnji vozač teretnog vozila lakše ozlijeđen.

Kako su iz PU krapinsko-zagorske potvrdili za Zagorje.com, sudarili su se osobni i teretni automobil. U nesreći je smrtno stradao 31-godišnjak koji je upravljao osobnim vozilom.

Vozač teretnog vozila, 41-godišnjak, zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Zabok.

Prema dosad utvrđenim informacijama, nesreća se dogodila jer 31-godišnji vozač nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće prometnica je bila zatvorena za sav promet od 22 sata do 2.30 sati.