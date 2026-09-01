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PROMETNA NESREĆA

UŽAS U ZAGORJU U sudaru auta i teretnjaka poginuo vozač (31), drugi teško ozlijeđen u bolnici

Piše Antonela Šaponja,
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UŽAS U ZAGORJU U sudaru auta i teretnjaka poginuo vozač (31), drugi teško ozlijeđen u bolnici
Foto: 24sata
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Vozač teretnog vozila, 41-godišnjak, zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Zabok

U Pustodolu Začretskom jučer oko 21 sat dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je poginuo 31-godišnji vozač osobnog automobila, dok je 41-godišnji vozač teretnog vozila lakše ozlijeđen.

Kako su iz PU krapinsko-zagorske potvrdili za Zagorje.com, sudarili su se osobni i teretni automobil. U nesreći je smrtno stradao 31-godišnjak koji je upravljao osobnim vozilom.

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Vozač teretnog vozila, 41-godišnjak, zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Zabok.

Prema dosad utvrđenim informacijama, nesreća se dogodila jer 31-godišnji vozač nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće prometnica je bila zatvorena za sav promet od 22 sata do 2.30 sati.

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