Užas u Zagrebu! Godinama zlostavljao ženu, pronašli mu arsenal oružja i eksploziva

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad čovjekom (54) zbog sumnje da je počinio kaznena djela prijetnje, teške tjelesne ozljede, nasilja u obitelji te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Prema sumnjama policije, muškarac je godinama, sve do 9. kolovoza ove godine, na adresi stanovanja na području Peščenice, u prisutnosti djeteta, 47-godišnju članicu obitelji verbalno vrijeđao, fizički zlostavljao i prijetio joj, dovodeći je u ponižavajući položaj te izazivajući kod nje strah za život i sigurnost nje i njoj bliskih osoba.

Posebno se ističe događaj od subote, 9. kolovoza oko 22 sata, kada je, pod utjecajem 1,78 promila alkohola, fizički napao ženu i zaprijetio joj smrću, nakon čega je ona pokušala pobjeći. Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Merkur, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.

Sljedećeg dana, temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, policija je pretražila kuću i druge prostore kojima se osumnjičeni koristio te pronašla impresivnu količinu ilegalnog naoružanja: 424 komada raznog streljiva, sedam ručnih bombi bez upaljača, šest spremnika za streljivo (kapacitet 20 komada), pet komada eksploziva TNT ukupne mase jednog kilograma, dva spremnika za streljivo (kapacitet 30 komada), dva redenika za streljivo (kapacitet 50 komada), upaljač za ručnu bombu sa žlicom i osiguračem te detonator za MRUD minu.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 54-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava proslijeđena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.