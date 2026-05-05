UŽAS U ZAGREBU Ispred zgrade pronašao ozlijeđenog čovjeka. U bolnici se bori za život...

U noći sa subote na nedjelju u Kliničku bolnicu Dubrava zaprimljena je osoba s teškim tjelesnim ozljedama koja je u životno ugroženom stanju, objavila je policija.

Dodaju kako su proveli očevid kojim je utvrđeno da je mladić (23) u noći sa subote na nedjelju oko 0:55, na tlu ispred stambene zgrade u Aleji lipa pronašao 58-godišnjeg muškarca s vidljivim tjelesnim ozljedama.

Odmah je pozvao Hitnu pomoć koja je ozlijeđenog prevela u bolnicu. Liječnička pomoć muškarcu i dalje se pruža u Kliničkoj bolnici Dubrava, a njegovo je stanje životno ugrožavajuće. Iz policije su napomenuli da je kriminalističko istraživanje u tijeku.