Užas u Zagrebu: Maloljetnik šakama i nogama pretukao vršnjaka. Policija ga uhitila!

Zagrebačka policija prijavila je maloljetnika koji je prošlog četvrtka oko 21,45 sati na Bolničkoj cesti u Susedgradu pretukao drugog maloljetnika. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), policija je dobila dojavu o događaju putem aplikacije e-opažaj u kojoj se u prilogu nalazio i video snimak u kojem maloljetnik šakama i nogama udara drugog maloljetnika.

PUZ navodi da su u žurno postupanje i provedeno kriminalističko istraživanje bile obuhvaćene sve dokazne radnje, uključujući analizu dostavljenog video zapisa, prikupljanje obavijesti, identifikaciju i ispitivanje osoba koje bi mogle imati saznanja o događaju.

Ujedno, zagrebačka policija poduzela je sve potrebne mjere s ciljem utvrđivanja identiteta sudionika te rasvjetljavanja okolnosti konkretnog slučaja, što je rezultiralo potvrdom da se navedeno dogodilo na području Susedgrada, na Bolničkoj cesti i pronalaskom maloljetnika koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela. Uhićen je i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Također je utvrđeno i potvrđeno da je u samom događaju oštećeni maloljetnik ozlijeđen i da mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje su utvrdili lakše ozlijede.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni maloljetnik počinio kaznena djela nasilničkog ponašanja i tjelesne ozljede na štetu drugog maloljetnika, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu za mladež u Zagrebu.