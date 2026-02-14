Obojici muškaraca liječnička pomoć pružena je u bolnici u Zagrebu. Oboje su lakše ozlijeđeni.
STARIJI JE UHIĆEN
Užas u Zagrebu: Nepalac (41) oštrim predmetom pokušao usmrtiti drugog Nepalca (22)
Čitanje članka: < 1 min
Dvojica Nepalaca (22 i 41) s privremenim boravkom u Hrvatskoj, sukobili su se u petak u kući u popodnevnim satima na području Maksimira.
- Stariji muškarac, s ciljem a usmrti mlađega, oštrim predmetom zamahnuo prema njemu i nanio mu posjekotinu u području glave - navodi policija.
Obojici muškaraca liječnička pomoć pružena je u bolnici u Zagrebu. Oboje su lakše ozlijeđeni.
- Osumnjičeni 41-godišnjak je uhićen, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil