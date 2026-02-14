Obavijesti

STARIJI JE UHIĆEN

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Užas u Zagrebu: Nepalac (41) oštrim predmetom pokušao usmrtiti drugog Nepalca (22)
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Obojici muškaraca liječnička pomoć pružena je u bolnici u Zagrebu. Oboje su lakše ozlijeđeni.

Dvojica Nepalaca (22 i 41) s privremenim boravkom u Hrvatskoj, sukobili su se u petak u kući u popodnevnim satima na području Maksimira.

- Stariji muškarac, s ciljem a usmrti mlađega, oštrim predmetom zamahnuo prema njemu i nanio mu posjekotinu u području glave - navodi policija.

Obojici muškaraca liječnička pomoć pružena je u bolnici u Zagrebu. Oboje su lakše ozlijeđeni.

- Osumnjičeni 41-godišnjak je uhićen, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

