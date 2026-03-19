UŽAS U ZAGREBU Pokušao ubiti 83-godišnjaka nakon svađe

Muškarac (53) oštrim predmetom je pokušao ubiti 83-godišnjaka u srijedu na Trnju, u Nalješkovićevoj ulici oko 21.10 sati. Fizičkom napadu prethodio je verbalni sukob, a muškarac je na kraju lakše ozlijeđen. Liječničku pomoć pružili su mu u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, priopćila je PU zagrebačka.

Uhitili su 53-godišnjaka i doveli ga u službene policijske prostorije na kriminalističku istragu.

