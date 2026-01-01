Obavijesti

News

Komentari 1
CRNA BILANCA

Užasan početak nove godine: U samo 24 sata petero mrtvih na prometnicama diljem Hrvatske

Piše Tina Jokić,
Čitanje članka: 2 min
Užasan početak nove godine: U samo 24 sata petero mrtvih na prometnicama diljem Hrvatske
storyeditor/2026-01-01/PXL_031125_141313701.jpg | Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Kako izvještavaju policijske uprave koje su već obavile očevide na mjestu nesreće, glavni uzrok nesreće je brzina neprilagođena uvjetima na cesti. U nesrećama su stradali mahom mladi ljudi, a ozlijeđena je i jedna beba

Na cestama u Hrvatskoj na Silvestrovo i prvim satima Nove godine poginulo je pet osoba, a mahom je riječ o mladima. U svim navedenim slučajevima riječ je o neprilagođenoj brzini i gubitku nadzora nad vozilom. Osim onih koji su izgubili život, u prometu su u protekla 24 sata diljem zemlje bill i deseci ozlijeđenih, među njima i jedna beba.

U Glini je u srijedu oko 21 sat poginuo 27-godišnjak. Sletio je s ceste i udario u metalni stup javne rasvjete. Isti dan, koji sat ranije, poginuo je 29-godišnjak iz okolice Osijeka, vozeći iz smjera Ivanovca u smjeru Čepina. U oštrom zavoju izgubio je nadzor nad autom i sletio u odvodni kanal, gdje je ispao iz auta.

U noći na četvrtak, oko četiri sata, u sudaru između Pakova Sela i Žitnića na drniškom području, poginuo je 27-godišnjak. On je zbog prebrze vožnje prešao u suprotni trak i udario u automobil kojim je upravljala 33-godišnjakinja. Ona je teško ozlijeđena te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici u Šibeniku.

U Koprivnici je jedna osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u četvrtak u 8.40 sati nakon što je automobil sletio s ceste i udario u drvo. Poginuo je suvozač, a vozač je teško ozlijeđen i u bolnici je.

U četvrtak oko 11.20 sati u Gizdavcu nedaleko od Splita došlo je do sudara tri vozila. Jedna osoba smrtno je stradala, a jednu su prevezli na pružanje liječničke pomoći u KBC Split.

TEŠKO JE OZLIJEĐENA Autom udario curicu u Sl. Brodu pa pobjegao: Pronašli su ga, iza sebe ima niz prekršaja i kazni
Autom udario curicu u Sl. Brodu pa pobjegao: Pronašli su ga, iza sebe ima niz prekršaja i kazni

Dan ranije, na cesti između Pustakovca i Koprivničkog Ivanca, 23-godišnjak je zbog brzine autom sletio s kolnika u odvodni kanal, gdje se vozilo i prevrnulo. Ozlijeđena je i beba rođena 2025. godine, na sreću lakše.

U srijedu oko 17 sati dva automobila sudarila su se kraj Trogira, u blizini križanja za Plano. Četiri osobe prevezene su u KBC Split.

Sat i pol poslije toga u Križevcima je 33-godišnji vozač prešao u suprotni prometni trak i udario u automobil kojim je upravljao 32-godišnji vozač, koji je lakše ozlijeđen, baš kao i 36-godišnji putnik u njegovu vozilu. Vozač koji je prouzročio nesreću imao je 1,75 promila alkohola u krvi.

U Novome Marofu isti je dan teško ozlijeđen 29-godišnjak koji je zbog neprilagođene brzine sletio s ceste, zabio se u betonski parapet, zatim u rasvjetni stup, a onda je "pokosio" dvorišnu ogradu. Vozač je bio pijan, a nakon nesreće prevezli su ga u varaždinsku bolnicu.

U Slavonskom Brodu teško je ozlijeđena 16-godišnjakinja koju je udario automobil. Vozač (46) je pobjegao. Uhićen je sutradan.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Raste broj poginulih, najmanje 47. Policija otkrila detalje užasa
VELIKA TRAGEDIJA

VIDEO Noć strave u Švicarskoj: Raste broj poginulih, najmanje 47. Policija otkrila detalje užasa

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.
LUDA ATMOSFERA

400 FOTKI SLAVLJA Ovako je Hrvatska dočekala novu 2026.

Glazba, vatrometi i puni trgovi obilježili su doček Nove godine diljem zemlje. Zagreb je plesao uz Dubiozu, Dubrovnik uz Merlina, Split uz Baby Lasagnu, Rijeka uz hitove devedesetih, a Osijek uz Škoru. Do ranih jutarnjih sati ludovalo se i u Puli, Zadru, Šibeniku, Bjelovaru, Čakovcu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026