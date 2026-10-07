Užasan smrad se širi Zagrebom, kvaliteta zraka je iznimno loša. Grad: 'Ne znamo ništa o tome'

Neugodan miris širi se dijelovima grada Zagreba, a podaci sa svih zagrebačkih postaja u okviru mreže za praćenje kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj jutros ukazuju na povišene koncentracija lebdećih čestica PM2.5 i PM10.

Iz Grada Zagreba kazali su nam kako nemaju informaciju da je bilo takvih problema niti u utorak niti u srijedu.

Foto: Štampar.hr

- Povišen broj lebdećih čestica mogao bi se dovesti u vezu s meteorološkim prilikama, kao i početkom sezone grijanja u dijelovima grada - potvrdila je za N1 dr.sc. Gordana Pehnec s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Također, upit smo poslali i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar, kako bismo provjerili postoje li određene preporuke za građane, što ćemo objaviti odmah po primitku odgovora.

"Sve smrdi, od Ravnica do Pešće", "Travno i Dugave također", "Smrdi i Trešnjevka", "Maksimir također. Ne bi ni skužio da nisam izašao iz tramvaja. Mislio sam da sam negdje stao u izmet", "Yes, koma je, došli sad izvana i uvuklo se i u stan. Ne znaš je l' pametnije zatvorit se u to ili se naviknut. Živjet ću u uvjerenju da dolazi iz ZOO-a" - neki su od brojnih komentara na Redditu u utorak navečer.

- Cijeli dan smrdi po nekakvom gnoju. Kao da prolazite kraj neke farme, ali sve je to pomiješano s mirisom paljevine - kažu nam Zagrepčani.