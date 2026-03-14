Užasna prijevara u Rijeci: Starijima lagao o hitnoj operaciji pa im uzeo 100.000 €

Riječka policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 63-godišnjeg državljanina Ukrajine, koji je prevario troje starijih osoba uvjerivši ih da je članu njihovih obitelji potrebna hitna i skupa operacija, potom od njih preuzimao novac i nakit te ih oštetio za gotovo 100 tisuća eura. Iz Policijske uprave primorsko-goranske u subotu popodne su izvijestili da je policija provela kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim državljaninom Ukrajine zbog sumnje da je počinio tri kaznena djela prijevare.

Policija je prethodno putem Operativno-komunikacijskog centra zaprimila više dojava građana o telefonskim pozivima, u kojima se oštećenima lažno prikazivalo da je članovima njihove obitelji potrebna hitna i skupa medicinska operacija.

Iskoristivši takvu zabludu, osumnjičeni Ukrajinac je tijekom ožujka ove godine na području Rijeke od oštećenih osoba preuzimao novac i nakit, čime je počinio kaznena djela prijevare na štetu troje hrvatskih državljana u dobi od 79, 81 i 83 godine.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na gotovo 100.000 eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađen dio predmeta kaznenog djela, odnosno novca i nakita, naveli su iz policije.