NAZVAO IH

Užasna prijevara u Rijeci: Starijima lagao o hitnoj operaciji pa im uzeo 100.000 €

Piše HINA,
Foto: PU osječko-baranjska

Riječka policija je kazneno prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 63-godišnjeg državljanina Ukrajine, koji je prevario troje starijih osoba uvjerivši ih da je članu njihovih obitelji potrebna hitna i skupa operacija, potom od njih preuzimao novac i nakit te ih oštetio za gotovo 100 tisuća eura. Iz Policijske uprave primorsko-goranske u subotu popodne su izvijestili da je policija provela kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim državljaninom Ukrajine zbog sumnje da je počinio tri kaznena djela prijevare.  

Policija je prethodno putem Operativno-komunikacijskog centra zaprimila više dojava građana o telefonskim pozivima, u kojima se oštećenima lažno prikazivalo da je članovima njihove obitelji potrebna hitna i skupa medicinska operacija.  

Iskoristivši takvu zabludu, osumnjičeni Ukrajinac je tijekom ožujka ove godine na području Rijeke od oštećenih osoba preuzimao novac i nakit, čime je počinio kaznena djela prijevare na štetu troje hrvatskih državljana u dobi od 79, 81 i 83 godine.  

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na gotovo 100.000 eura.  

Tijekom kriminalističkog istraživanja kod osumnjičenog je pronađen dio predmeta kaznenog djela, odnosno novca i nakita, naveli su iz policije.

