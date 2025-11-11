Užasno vrijeđao vukovarskog heroja Nicoliera. Imao i oružje. Odredili su mu istražni zatvor

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru je, po zaprimanju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Policijske postaje Vukovar, provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja hrvatskog državljanina (1975.) zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. stavka 4. u vezi stavka 1. i članka 52. Kaznenog zakona i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. stavka 1. Kaznenog zakona.

Podsjećamo, policija je u ponedjeljak podnijela kaznenu prijavu i pritvorila 50-godišnjaka iz Vukovara zbog javnog poticanja na mržnju i nasilje prema Hrvatima na društvenim mrežama te zbog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Na svom je profilu Hrvate nazvao "ustašama" i napisao da je "uvijek za balvane spreman" te neprimjereno reagirao na najavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave o uklanjanju spornog spomenika, mauzoleja četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu.

Objava u kojoj je vrijeđao nedavno pokopanog hrvatskog branitelja i francuskog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera uklonjena je. U toj objavi je, između ostalog, napisao ""Šta Bi? Iskopaše plaćeničko go***. Mašala! Hvala Arkanu - pretpostavljam".

- On je u zadnja tri mjeseca na društvenim mrežama objavljivao tekstove kojima se potiče na nasilje i mržnju i koji je usmjeren prema većem skupini ljudi zbog njihove rasnih, vjerskih, etničkih i nacionalnih pripadnosti. Isto tako, osumnjičenik je također u tom periodu dva puta vrijeđao i omalovažavao policijske službenike - kazao je za Net.hr Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

U jednom od bolesnih objava napisao je ""Ako netko treba uzdići Srbe u ovoj NDH 2.0 evo me ovdje"

"Osnovana sumnja postoji za počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i na mržnju. Radi se o produljenom kaznenom djelu. Također, radi se i o kaznenom djelu neovlaštenog posjedovanja oružja. Pronađen je prepravljeni signalni pištolj", kaže za Net.hr sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Vukovaru Goran Miličević.

Za objave je rekao da se ne sjeća, a za pištolj da se iz njega ne može pucati. Muškarac je objavio i fotomontažu Ivana Penave s tri uzdignuta prsta.

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik od 13. rujna 2025. do 5. studenog 2025. na području Vukovara, putem svog profila kojeg koristi na jednoj društvenoj mreži objavljivao više komentara u kojima je širio netrpeljivosti i mržnju prema hrvatskom narodu. Također, osnovano se sumnja da je osumnjičenik na adresi stanovanja posjedovao oružje čije držanje je građanima zabranjeno. Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog postojanja opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i osumnjičeniku odredio istražni zatvor - naveli su u priopćenju.