'Užasnut sam time što je ratni zločinac govorio studentima'

Dario Kordić je u svom monologu govorio o tome kako je upoznao Boga iza rešetaka i da mu je upravo on pomogao da na kraju bude i oslobođen. Nije se na adekvatan način pokajao zbog svojih nedjela koje je napravio tijekom rata. Tijekom cijelog svog govora vrtio je krunicu u ruci. Kroz cijeli govor opisivao je svoj put od ulaska u zatvor pa sve do izlaska. Rekao je kako je Bog čistio njegovu dušu. „Ja sam u svom srcu čuo glas koji je govorio: Dragi moj sine, prepusti se u moje ruke, tvoju parnicu ću ja voditi“, rekao je Kordić. Dario Kordić pred Haškim sudom je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni u Lašvanskoj dolini. Njegova najstarija žrtva je imala 81 godinu, dok je najmlađa imala samo osam mjeseci. Pušten je na slobodu nakon 17 godina u zatvoru. Rekao je da je Hrvatska „Kristova“ i kako će je mladi dovesti na svjetsku scenu. Pozdravio je branitelje u publici i generala Miju Jelića, također optuženog za ratni zločin. Na tribini je bio i Joe Šimunić. Na tribinu su upala i četiri ljevičarska aktivista koji su počeli skandirati „ratni zločinac“ te su nosili natpis „Dario Kordić – ratni zločinac.“ Na takav potez aktivista žustro su reagirala publika, a nekolicina je nasrnula na njih i izbacila ih iz dvorane. Iz publike se moglo čuti kako će oni srediti aktiviste i pobrinuti se za njih te su pozvali Kordića da nastavi s govorom. Moderator je krenuo smirivati situaciju dok je Kordić rekao „Bože oprosti im, ne znaju što rade.“ Kordić je rekao kako se moli i za dobronamjerne i nedobronamjerne. Ljevičarski aktivisti smatraju da je apsolutno neprihvatljivo da se nekome poput Darija Kordića daje prostor u jednom studentskom domu. Jedan od prosvjednika misli kako ne bi trebalo biti mjesta za Darija Kordića na teritoriju Sveučilišta. „Umjesto da profesori, akademici i književnici drže predavanja, drže ih osuđeni ratni zločinci koji kroz opaske i viceve relativiziraju što su napravili“, rekao je aktivist. Kaže kako nitko u publici nije bio spreman pitati Kordića o zločinima za koje je osuđen. Zato su se mobilizirali da ukažu na taj problem. Njegov kolega kaže da je to izjava kojom se daje do znanja da se ne može tek tako promovirati ljude poput Kordića. Tribinu je organizirao don Damir Stojić koji je tribinu završio molitvom. Rekao je da je pozvao Kordića zato što je Kordić, po njemu, čovjek koji je upoznao Krista te ga je usporedio sa svetim Pavlom. U organizaciji tribine sudjelovao je i Zavičajni klub hercegovačkih studenata. Ova tribina nije prva kontroverzna odluka studentskog doma Stjepan Radić. Prošle su godine dopustili postavljanje zastava i natpisa podrške osuđenoj haškoj šestorki, dok su LGBT zastavu stanara doma s natpisom „I mi tu živimo“ gotovo odmah zabranili.