Na zagrebačkom sudu traje suđenje Iliji M. (57), koji je od kolovoza 2018. opsjedao i uhodio pjevačicu Ninu Badrić, a danas su se on i Badrić susreli na sudu, što je kod Badrić izazvalo burnu reakciju.

- Ja ne želim s ovim čovjekom biti u sudnici. Ja se njega bojim. Zašto me stavljate u ovu situaciju? Zar nije dovoljno da me godinama uhodi i stalka - rekla je uznemirena Nina Badrić po ulasku u sudnicu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, javlja Jutarnji list.

Na to je sudac, kako bi Badrić mogla u miru dati iskaz i prisjetiti se okolnosti zbog kojih su se svi našli u sudnici, Iliju M. uputio izvan sudnice.

Ilija M. ju je dvije godine uhodio od Zagreba sve do Hvara te joj slao pisma i pjesme. Sudac je Badrić pitao kako je izgledalo kada joj je Ilija M. dolazio na zagrebačku adresu.

- Zvonio je na moje zvono na ulaznim vratima zgrade. Vidjela sam na kameri sijedog čovjeka koji me godinama proganja, a kako sam bila u izlasku, sišla sam odmah te sam ga ljudski zamolila da me ostavi na miru i zaprijetila policijom. Prepala sam se. Tupim staklenim pogledom gledao je u mene i rekao mi da ima ljubavne pjesme za mene. Doći na moja vrata na dvije različite adrese u dva različita grada i to baš dok sam ja tamo je zastrašujuće - rekla je Nina Badrić.

Vezano za dio optužbe da je Ilija M. uhodio Badrić i po trgovinama u Zagrebu, otkrila je da ga je viđala gotovo svakodnevno ispred Veronike koja je ispred njezine kuće, kao i u Konzumu.

Tužiteljstvo za opsjednutog obožavatelja traži osam mjeseci zatvora i tri godine uvjetne kazne. Ilija se branio da je ovo sve jedan veliki nesporazum, misleći na izjave da je Nini dolazio pod prozore stanova i hotela, što u Zagrebu, to i u drugim gradovima Hrvatske gdje je pjevačica u tom trenutku boravila. Pratio ju je i po trgovinama.

- Poslao sam dopis u njezin sandučić u kojem sam tražio od nje da se odredi. Tražio sam odgovore, a nisam ih dobio. Nisam joj narušavao intimu, a ona je pogodila o kome se radi. U Jelsu odlazim već sedam godina, a Ninu pune tri tamo nisam vidio niti sam joj u Jelsi prilazio, a kamoli ju do tamo slijedio. Ali tada se u meni rodila ideja. Samo sam joj htio dati ruže. Napominjem da sam je puno puta na društvenim mrežama branio u svojim komentarima i svaka moja riječ je išla njoj u korist. Sve što sam u životu napisao, napisao sam za Ninu. Sjećam se i da sam jednom objavio na njezinoj stranici pjesmu koju je ona pohvalila pa sam se malo na nju zakačio jer si u tom smislu odgovaramo. Nakon toga njezinu stranicu više nisam mogao vidjeti - rekao je Ilija M.