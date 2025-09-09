Uzbuna u Berlinu! Zbog požara 50.000 ljudi ostalo bez struje, nastao je prometni kolaps

Veliki nestanak struje jutros je paralizirao jugoistok Berlina. Prema informacijama Berlinskog prometnog informacijskog centra, pogođeni su lokalni prijevoz i semafori, prenosi Bild. Bez struje je ostalo 50.000 ljudi, uključujući kućanstva i tvrtke.

Glasnogovornik je izjavio kako je uzrok problema požar koji je noćas oko 3:30 sati zahvatio dva stupa u Johannisthalu. Ugasili su ga, ali šteta je izazvala kvar na dalekovodima. Policija je odmah izašla na teren, a veliki dio Königsheidewega je zatvoren zbog istrage.

Prema prvim informacijama, požar je netko podmetnuo. Otprilike sedam sati nakon napada na dalekovode, 15.000 od 50.000 pogođenih kupaca dobilo je ponovo opskrbu strujom.

Požarna služba poslana je u dom za starije osobe u Semmelweisstrasse. Zbog nestanka struje, ventilatori nekih pacijenata su prestali raditi, a broj pogođenih osoba još uvijek nije poznat.

Glasnogovornik vatrogasne službe nije isključio mogućnost da su pogođeni pacijenti bili u kritičnom stanju. Četvero ljudi prebačeno je u bolnice. P

Prema izjavama vatrogasnih izvora, šteta se procjenjuje na razinu one iz nestanka struje u Köpenicku 2019. godine, kada je nekoliko desetaka tisuća ljudi bilo bez struje više od 30 sati. Kao rezultat toga, proglašena je uzbuna za osoblje, što se obično događa samo tijekom teških oluja.