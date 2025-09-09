Obavijesti

News

Komentari 0
SUMNJA SE NA SABOTAŽU

Uzbuna u Berlinu! Zbog požara 50.000 ljudi ostalo bez struje, nastao je prometni kolaps

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Uzbuna u Berlinu! Zbog požara 50.000 ljudi ostalo bez struje, nastao je prometni kolaps
Foto: Sven Kaeuler/DPA

Prema prvim informacijama, požar je netko podmetnuo. Otprilike sedam sati nakon napada na dalekovode, 15.000 od 50.000 pogođenih kupaca dobilo je ponovo opskrbu strujom

Veliki nestanak struje jutros je paralizirao jugoistok Berlina. Prema informacijama Berlinskog prometnog informacijskog centra, pogođeni su lokalni prijevoz i semafori, prenosi Bild. Bez struje je ostalo 50.000 ljudi, uključujući kućanstva i tvrtke.

Glasnogovornik je izjavio kako je uzrok problema požar koji je noćas oko 3:30 sati  zahvatio dva stupa u Johannisthalu. Ugasili su ga, ali šteta je izazvala kvar na dalekovodima. Policija je odmah izašla na teren, a veliki dio Königsheidewega je zatvoren zbog istrage.

Prema prvim informacijama, požar je netko podmetnuo.  Otprilike sedam sati nakon napada na dalekovode, 15.000 od 50.000 pogođenih kupaca dobilo je ponovo opskrbu strujom.

ZBOG SPORNIH GRAFITA Policija neutemeljeno pretresla kuću SPD-ovke, nalog izdao sud kojem je šefica Merzova žena
Policija neutemeljeno pretresla kuću SPD-ovke, nalog izdao sud kojem je šefica Merzova žena

Požarna služba poslana je u dom za starije osobe u Semmelweisstrasse. Zbog nestanka struje, ventilatori nekih pacijenata su prestali raditi, a broj pogođenih osoba još uvijek nije poznat.

Glasnogovornik vatrogasne službe nije isključio mogućnost da su pogođeni pacijenti bili u kritičnom stanju. Četvero ljudi prebačeno je u bolnice. P

Prema izjavama vatrogasnih izvora, šteta se procjenjuje na razinu one iz nestanka struje u Köpenicku 2019. godine, kada je nekoliko desetaka tisuća ljudi bilo bez struje više od 30 sati. Kao rezultat toga, proglašena je uzbuna za osoblje, što se obično događa samo tijekom teških oluja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025