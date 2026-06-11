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SIGURNOSNI PROTOKOL

VIDEO Evakuirali više katova u Pentagonu, stigli specijalci: 'Radi se o lažnoj uzbuni!'

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Evakuirali više katova u Pentagonu, stigli specijalci: 'Radi se o lažnoj uzbuni!'
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Foto: Jason Reed

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell izjavio je da su sustavi za nadzor sigurnosti u zgradi zabilježili problem povezan s kvalitetom zraka

Lažna uzbuna izazvala je u četvrtak sigurnosni alarm u Pentagonu. Zbog sumnje na prisutnost opasne tvari evakuirani su pojedini dijelovi zgrade, a na teren su upućene specijalizirane Hazmat postrojbe. Nakon provjere utvrđeno je da nema stvarne prijetnje. Dio Pentagona, sjedišta američkog Ministarstva obrane, nakratko je bio pod blokadom nakon što su sigurnosni sustavi registrirali problem s kvalitetom zraka. Zbog mogućeg incidenta s opasnim tvarima evakuirani su pojedini katovi i hodnici, a zaposlenicima u određenim dijelovima kompleksa naređeno je da ostanu na svojim lokacijama, prenosi CNN.

Na teren su odmah upućeni vatrogasci i specijalizirani timovi za opasne tvari koji su pregledali zahvaćena područja. Američki mediji navode kako su pripadnici hitnih službi tijekom intervencije nosili zaštitna odijela i plinske maske.

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Incident u Pentagonu VIDEO
Incident u Pentagonu | Video: 24sata/Reuters

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell rekao je da je uzbunu pokrenuo sustav za nadzor kvalitete zraka.

„Pentagon ima sofisticirane sustave koji osiguravaju sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi otkrili problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva mjere predostrožnosti dok ne utvrdimo njegov značaj”, izjavio je Parnell.

Dodao je kako su odmah aktivirani standardni sigurnosni protokoli.

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„Ministarstvo provodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu ostanka na mjestu za pogođeno područje. Timovi za odgovor nalaze se na terenu i spremni su pružiti podršku osobama u zgradi”, rekao je.

Nakon detaljne provjere nije pronađena nikakva opasna tvar niti bilo kakva prijetnja za zaposlenike. Prema informacijama CNN-a, incident je najvjerojatnije izazvao neispravan senzor, zbog čega je cijeli događaj na kraju okarakteriziran kao lažna uzbuna.

Pentagon, jedno od najzaštićenijih administrativnih zdanja na svijetu, koristi sustave za rano otkrivanje kemijskih i bioloških prijetnji, pa se svako upozorenje, bez obzira na kasniji ishod, tretira kao potencijalno ozbiljan sigurnosni incident.

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