'Uzela je moje sve. Život mi je stao. Nema tu nikakve pravde'

Najviše me boli što se tijekom suđenja stalno spominjalo njezino dijete, a za mojeg unuka, koji više nema oca, nitko ni riječ nije rekao. Žalosno, shrvano će Valter Soldatić, Igorov otac.

Podsjetimo, Igor Soldatić (41) iz Umaga lani se sa suprugom i desetogodišnjim sinom vraćao iz Rovinja vozeći se Istarskim ipsilonom. Vera Begić (37), bivša pročelnica za sport Grada Rijeke, tad je pijana vozila u suprotnom smjeru i zabila se u Soldatiće.

Igor je preminuo, a supruga i sin su preživjeli. Begić je u srijedu kažnjena s četiri godine zatvora.

'Za mene više nema života'

- Za mene je život gotovo stao onoga trenutka kad sam primio tužnu vijest o pogibiji sina. Igor je bio pun života, radišan i pošten i onda, eto, desi se takva tragedija u kojoj on nizašto izgubi život - rekao je Igorov otac Valter Soldatić, ugostivši nas u obiteljskoj kući u malome mjestu Karojba u Istri, dan nakon presude za smrt svojega sina.

- Igor je odmalena pokazivao zanimanje za mehaniku. Tako je tijekom školovanja u srednjoj školi u Rijeci odlučio završiti naobrazbu za autolimara i lakirera. Na neki način to je zavolio od mene, a razlog je taj što sam se prije mirovine i ja time bavio i imao radionicu u sklopu kuće. Tijekom vremena prepustio sam mu cijeli biznis i on je u tome naprosto uživao - rekao je Valter, napomenuvši kako se pokojnom sinu tad pridružio i mlađi brat Valdi.

Foto: Ivan Grgat/24sata

'Hrvatsko sudstvo nije pravedno'

- Skupa su radili čuda, a Igor se u međuvremenu, s 25 godina, oženio, dobio dijete i preselio u Umag. Nije promijenio posao, nego je svakoga jutra dolazio tu u Karojbu i otvarao vrata u rano jutro, na radost onih koji su trebali njegove zlatne ruke. Bili su zadovoljni načinom na koji bi on složio zgužvane limove automobila, traktora i drugih vozila. Kobnog dana Igor je sa suprugom Tanjom i mojim unukom otišao do Rovinja kod prijatelja kojeg nisu dugo vidjeli, na ručak. Zatim su se malo prošetali uz more i zadovoljni se vraćali kući. Ostalo znate i zaista ne bih ponovno prolazio te trenutke i o tome razgovarao - rekao je Soldatić.

Osvrnuo se i na suđenje te rekao kako nije pošteno da žena koja je pijana oduzela nekome život prođe s tako malom kaznom.

- Očekivao sam da će hrvatsko sudstvo biti pravedno, no to očito nije niti će biti, dok se politika miješa u sve pore ovoga društva. Naš odvjetnik sad će uložiti žalbu te se nadam kako će oni koji o svemu odlučuju uzeti u obzir sve činjenice i biti pravedni - najavio je Soldatić.

Foto: Ivan Grgat/24sata

Sutkinja udana za visokopozicioniranog SDP-ovca

Prije same presude rekao je kako je svjestan da bi kazna za Begić mogla biti manja jer je uvjeren da se u njezinu slučaju radi o sprezi politike i pravosuđa. Međutim, nije se nadao da će kazna biti toliko mala.

Istražili smo je li Valter Soldatić bio u pravu tvrdeći da je u pozadini svega zapravo SDP i ispalo je da je sutkinja Gabrijela Marčeta Ferić, koja je u srijedu u Puli izrekla presudu SDP-ovki Veri Begić, udana za visokopozicioniranog SDP-ovca.

Soldatić će se stoga žaliti na presudu, a do tada utjehu traži svaki dan na sinovu grobu. I jučer mu je donio svježi buket cvijeća i onda gorko zaplakao uvjeren kako još nije dobio pravdu za pokojnog sina koji mu je, kako kaže, bio sve.