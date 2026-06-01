Paklene vrućine pred vratima: DHMZ objavio veliku prognozu za ljeto, evo što nas sve čeka!

Nakon proljeća koje je u većini Hrvatske bilo među najtoplijima u povijesti mjerenja, stiže i dugoročna prognoza za ljeto koja ne donosi olakšanje. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je svoju sezonsku prognozu koja potvrđuje da je pred nama je još jedno ljeto s iznadprosječnim temperaturama i manjkom oborina. Prema najnovijim prognozama, koje se oslanjaju na pouzdane modele Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), sprema nam se dugotrajno razdoblje vrućine, s posebnim naglaskom na srpanj kao potencijalno najekstremnijim mjesecom sezone.

Prema službenom priopćenju DHMZ-a, ovogodišnje ljeto bit će još jedno u nizu iznadprosječno toplih. Klimatolozi pritom koriste referentno razdoblje od 1991. do 2020. godine kao mjerilo za "prosječno" ljeto, a prognoze za nadolazeću sezonu pokazuju značajno odstupanje od tih vrijednosti. Velika je vjerojatnost da će sva tri ljetna mjeseca biti toplija od uobičajenog, no čini se da će vrhunac vrućina stići u srcu sezone.

- Međutim, ni na mjesečnoj ni na sezonskoj skali ne možemo prognozirati pojavu, duljinu, učestalost ni rasprostranjenost toplinskih valova, iako je velika vjerojatnost da će ih tijekom sezone biti. Stoga, kao što je uobičajeno, stoji preporuka praćenja DHMZ-ove vremenske prognoze za kraće vremensko razdoblje (nekoliko dana unaprijed) koje će, bude li potrebno, sadržavati i upozorenje na toplinske valove. Iako se predviđa toplije od prosjeka, svakako su mogući i kratkotrajni prodori hladnog zraka (npr. prolaskom hladne fronte), odnosno kraća razdoblja s temperaturom oko ili čak nižom od uobičajene za ljetne mjesece - dodaju iz DHMZ-a.

Prave ljetne vrućine u Dubrovniku, turisti preplavili stari grad | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Što se količine oborine tiče, treba imati na umu da je prognoziranje mnogo složenije od prognoziranja temperature, osobito na sezonskoj skali, stoga je i pouzdanost prognoze količine oborine manja, navode meteorolozi.

Za ljeto koje je pred nama ukupna sezonska količina oborine očekuje se u većem dijelu zemlje uglavnom manja od višegodišnjeg prosjeka uz umjerenu vjerojatnost ostvarenja prognoze. Manjak oborine, moguće i znatniji s obzirom na mjesečni srednjak izgledan je u većini krajeva u srpnju. S druge strane, u lipnju postoji signal za srednju mjesečnu količinu kiše ponegdje oko prosjeka, lokalno moguće i veću.

Rijeka: Ljudi uživaju u sunčanju i kupanju na plaži | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zbog pljuskovitog karaktera oborina, koji je uobičajen tijekom toplijeg dijela godine, te utjecaja lokalnih čimbenika poput reljefa, blizine mora i temperature mora, oborine će tijekom ljeta biti vrlo neujednačeno raspoređene. Tako na pojedinim područjima u kratkom vremenu može pasti količina kiše usporediva s prosječnom tjednom, pa čak i mjesečnom količinom, dok druga područja mogu ostati bez značajnijih oborina i po nekoliko tjedana. Zbog takvih promjenjivih vremenskih prilika, osobito kada je riječ o grmljavinskim nevremenima, preporučuje se redovito pratiti kratkoročne prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave.