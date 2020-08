Uživanje uz vrhunsku kapljicu usred zelenila odmor je kakav nam svima treba...

<p>Hrvatska je prepuna jedinstvenih doživljaja i uvijek postoji nešto novo za otkrivanje, ali i mjesta kojima se uvijek rado vraćamo. Nakon Zagorja i Vrbovskog, naši Putoholičari kroz Hrvatsku obišli su vinske ceste Jastrebarskog, Samobora i Zeline. Uživanje uz vrhunsku kapljicu usred zelenila odmor je kakav nam svima treba, daleko od gužve i stresa.</p><p>Obilazak <a href="https://www.inculturaveritas.eu/hr" target="_blank">vinskih cesta </a>najbolji je način za uživanje u okusima vina, samo izaberite kojom vinskom cestom želite zakoračiti… Sve su udaljene manje od sat vremena od Zagreba. U svakom od tih mjesta nalaze se i gradski muzeji, koje se svakako isplati posjetiti, ako već niste. </p><p>Na Plešivici vinogradarstvo i vinarstvo imaju dugu i bogatu tradiciju, lozu su uzgajali možda već Iliri i stari Rimljani. Grofovi Erdödy donijeli su sortu rajnski rizling, koja se i danas uzgaja. Plešivičke kleti prepoznatljivi su simbol ovoga kraja, u njima su stoljećima nastajala plešivička vina.</p><p>Iva i Branko prvo su otišli do <a href="https://vinarija-jagunic.com/" target="_blank">vinarije Jagunić</a>, gdje su probali poznati narančasti traminac na Plešivici (Orange), potom i do vinarije Griffin Ivančić na Plešivici.<strong> </strong>Portugizac je autohtona sporta od koje se, između ostalog, radi pjenušac,<strong> </strong>a Ivu i Branka iskusni su vinoljupci podučili i kako se pjenušac pravilno otvara. Inače, portugizac je domicilna sorta, od koje se radi pjenušac. Turistička ponuda Plešivičke vinske ceste može se podijeliti na tri segmenta: svi vinari nude degustaciju vina u svojim podrumima, neki vinari osim degustacije imaju ugostiteljsku ponudu – nude domaću hranu, a posljednji osim degustacije i ugostiteljske ponude nude smještaj u prekrasno uređenim smještajnim objektima, s pogledom na plešivički „vinogradski“ amfiteatar, koji ostavlja bez daha.</p><p>Iva i Branko potom su se zaputili do Samobora, do podruma <a href="https://www.bermetfilipec.hr/" target="_blank">Philipecz</a>, kako bi probali bermet, poznati samoborski aperitiv koji se radi od crnog vina uz dodatak voća. Obitelj Filipec već generacijama njeguje tradiciju pripravljanja bermeta. To je naziv za crno aromatizirano vino, pripremljeno od biranih sorti grožđa, pelina i južnog voća. Ivi i Branku bermet su poslužili uz dva vrhunska specijaliteta - rogač i suhe smokve. Inače, bermet se proizvodi više od 200 godina, a čak 10 mjeseci leži u bačvi prije posluživanja.</p><p>A znate li u kojim je vinima uživao Beethoven? Legenda kaže - u zelinskim. Naši su Putoholičari prošetali središtem Zeline, zaštićenom kulturno-povijesnom jezgrom te su posjetili OPG Puhelek-Purek. Zaputili su se i do<a href="https://hr-hr.facebook.com/vinakosjurisic/" target="_blank"> vinarije Kos Jurišić.</a> U izletištu vinarije Kos Jurišić nude košare s toplim kruhom, domaćom hranom i vinima, a u vinogradu se bale sijena pretvaraju u stolove, koje okružuju dekice i jastuci te pozivaju na čaroban ugođaj. Špekec, picek i vege su spremni, vinčeko ja također tu, a pogled na brežuljke na kojima su vinogradi otkriva zelene kutke prigorskoga kraja. </p><p> </p><p>Iva i Branko oduševljeni su ponudom, no uspjeli su vidjeti i neke od divota. Na brdu Tepecu smjestila se kapela sv. Ane, najmlađa od samoborskih baroknih crkvi. Na plesalištu iza kapelice snimljen je dio legendarnog filma Kreše Golika „Tko pjeva zlo ne misli“.</p><p>Stigli su posjetiti i Dvorac Erdödy, najstariji sačuvani spomenik kulture u Jastrebarskom. Podigao ga je ban Matija Gereb između 1483. i 1489. Dvorac Erdödy, kojem predstoji skora potpuna obnova, okružen je lijepim engleskim perivojem, danas omiljenim jaskanskim šetalištem.</p><p> </p><p> </p><p> </p>