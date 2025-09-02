UŽIVO MORH predstavlja moćne besposadne letjelice Bayraktar: 'Veliki dan za Hrvatsku vojsku'

Hrvatska javnost imat će danas priliku prvi put vidjeti Bayraktar TB2, jedan od najboljih sustava besposadnih letjelica na svijetu, koji će biti predstavljen u vojarni “Pukovnik Marko Živković” na Plesu. Službeno predstavljanje Bayraktara TB2 bit će upriličeno u nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića, kao i načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general-pukovnika Tihomira Kundida.

Pokretanje videa... 00:16 Predstavljanje besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 | Video: Marta Divjak/24sata

Riječ je o šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica koje osim za borbena djelovanja korisnu i učinkovitu primjenu imaju i u nadzoru granica, požara, izviđanju i sl. Ti sustavi koriste se u 37 zemalja svijeta, uključujući i nekoliko NATO članica.

- Ovaj korak strateški je potez Vlade RH koji je donijet u prosincu 2024. godine. Predviđena je isporuka ukupno šest bespilotnih letjelica Bayraktar. Moram naglasiti da je od trenutka dogovora pa do danas sve izvedeno u najkraćem mogućem roku. U kratkom roku je izvedena prilagodba u svakom mogućem smislu.

Polovica je uspješno završila obuku s iznadprosječnim rezultatima, a pritom smo dobili pohvale kao vrlo uspješna i motivirana skupina. Posebno je važno naglasiti da su ljudi odabrani u vrlo kratkom vremenskom razdoblju, i to iz različitih postrojbi i grana Oružanih snaga, što dodatno potvrđuje širinu i kvalitetu kadrovskog potencijala Hrvatske vojske te spremnost na razvoj i usvajanje novih znanja. Ovo je veliki dan za Hrvatsku vojsku - rekao je na početku pukovnik Andrej Tijan.

Ugovor o nabavi besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2 vrijedan 67,01 milijun eura bez PDV-a potpisan je 21. studenog 2024. godine u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te izvršni direktor turske tvrtke Baykar Makina San. Ve Tic. A.Ş., Haluk Bayrakta, izvijestili su iz MORH-a.

Osim šest naoružanih besposadnih letjelica, paket obuhvaća i centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alate za održavanje na korisničkoj razini, pripadajuća ubojita sredstva, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport cjelokupnog paketa u Hrvatsku.

Foto: Marta Divjak/24sata

Ministar obrane Ivan Anušić naglasio je da će ovaj sustav značajno unaprijediti djelovanje Hrvatske vojske, posebno u područjima kao što su izviđanje, nadzor granica i podrška drugim vojnim misijama.