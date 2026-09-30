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PRATITE I BICIKLE

UŽIVO Ovdje pratite koji ZET-ov autobus i tramvaj voze danas

Piše Ivan Hruškovec,
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UŽIVO Ovdje pratite koji ZET-ov autobus i tramvaj voze danas
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Za razliku od prva dva dana štrajka, jutros je u prometu tramvaj broj 12 te autobus za Rebro. A podaci pokazuju i da bicikli su jučer bili još važnijie prometno sredstvo Zagrepčana

Štrajk radnika ZET-a i Holdinga ušao je u treći dan, a na ovoj stranici možete vidjeti koji tramvaji i autobusi su danas na svojim linijama i gdje se trenutno nalaze.

Za razliku od prethodna dva dana, jutros je izašao tramvaj broj 12 na liniji od Remize do Dubrave.

Stranica bajs.informacija.hr pokazuje vam koliko je trenutno slobodnih zagrebačkih bicikala po gradu, a podaci pokazuju da su se građani jučer još više oslonili na bicikle nego u ponedjeljak i prevezli 64.000 km

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Komentari 1
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