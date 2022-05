Plenković o Milanoviću: Nema zanoktice vjerodostojnosti, u Sarajevu je agitirao za Komšića

Danas u 12 sati održana je redovna sjednica Vlade.

Premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obitelji Mateja Periša, nestalog mladića iz Splita koji je nestao prije 5 mjeseci u Beogradu. Zahvalio se i srpskoj policij na suradnji u istrazi.

Premijer nakon sjednice daje izjave za medije.

- Ovaj plan kojeg je jučer iznijela predsjednika EK, a koji se pripremo u konzuktacijama s članicama ima tri elementa. Prvo ej mjere uštede energije, drugo je diverzifikacija opskrbnih pravaca te u konačnici prelazak na obnovljive izvore energije. Ovaj plan je vrijedan 300 milijardi eura, 225 mlrd u zajmovima, 75 mlrd u bespovratnim sredstvima. Za nas je posebno važno kad je riječ o investicijama koje se odnose na plinsku i naftnu infrastrukturu, otvaraju se mogućnosti za dodatna ulaganja, proširenje kapaciteta i tako Hrvatska postaje strateška zamlja kada je riječ o diverzifikaciji opskrbnih pravaca - rekao je Plenković.

- Vlada poduzima sve nužne aktivnosti, imamo kriznu skupinu koja vodi računa o tome da se na vrijeme popune kapaciteti skladišta plina. Hrvatska Vlada, u ovim okolnostima, koje su sve samo ne uobičajene, vodi računa o energetskoj sigurnosti građana i građanki - rekao je i nabrojao sve mjere koje su dosad uvedene.

Novinari su premijera upitali komentar na izjave predsjednika Zorana Milanovića.

- Pokušavam ne pratiti što on govori. Idemo rasvijetliti taj kontekst. On je nas zvao izdajicama i veleizdajicama. Indikativno je da to govori čovjek koji je išao u kampanju u Sarajevo za Komšića. Niti zanoktice vjerodostojnosti u onome koji u crvenom kaputu odlazi agitirati za Komšića u Sarajevo - rekao je Plenković.

- Kredibilitet nula. Drugi element koji je bitan je što sa ovakvom inicijativom koja nije plod usuglašavanja onih institucija za vođenje vanjske politike. Nije ideja da on kao izvorni protivnik širenja NATO-a govori i prije nego što je svoju retoriku ubacio pitanje zakona u BiH. Imate izvornu tezu protiv širenja NATO-a. To dolazi u trenutku kada je Rusija napravila brutalnu vojnu agresiju i time srušila temelje sigurnosne arhitekture. Svi su se solidarizirali s Ukrajinom. Zbog čega on to radi meni to do kraja nije poznato. Izašao je sa tezom o blokadi, da Hrvatska kao članica EU i NATO-a blokira dvija zemlje partnerice kada one donose strateške odluke da je za njihovu sigurnost bolje da budu pokriveni kišobranom članka 5 NATO-a. Nije to neki trenutak da iz dokolice u miru Finska i Švedska mijenjaju stav - rekao je Plenković.

- Hoće li ova inicijativa uistinu pomoći Hrvatima BiH. Ili je od nas kao od Hrvatske otuđiti Hrvate u BiH - dodao je Plenković.

- Teže je meni gledati položaj Hrvata u BiH ja im kontinuirano pomažem nego Milanoviću - rekao je Plenković.

- On to ne radi zbog Hrvata u BiH nego da bi napakostio meni - dodao je Plenković.

- Za razliku od njega imamo politiku koja je odgovorna, koja prije svega vodi računa o interesima i reputaciji Hrvatske. Je li veleizdajnička politika ako vam ej kreditni rejting u smeću? Je li veleizdajniča politika ako ideš u Sarajevo lobirati za Komišća? Ja to ne govorim, a mogao bih svaki dan - rekao je Plenković.

Komentirao je i poziv s glavnom državnom odjvetnicom.

- Je li normalno da predsjednik huška državnu odvjetnicu? DORH je u manje od 24 sata reagirao na jednu moju izjavu. Pa mene zanima kakav ja pritisak radim. Kako mi utječemo na rad DORH-a. On je u živom pijesku, utapa se. Nazvao sam i rekao sam da ću to ja reći jer smatram da ja to moram reći. Saborskog zastupnika koji radi jedan politički stunt se optužuje da je donosio drogu u Sabor To što on to hoće koristiti kao poziv na opoziv to može objesiti mačku o rep - rekao je Plenković.

Ponovo je govorio o programu RePower.

- Razgovarali smo s ključnim kompanijama da vidimo kakvi su kapaciteti trenutno, što se može povećati i što je dobro za Hrvatsku na novoj energetskoj karti Europe. Hrvatska u ovim promijenjenim okolnostima i s obzirom na to da su mnoge nama susjedne zemlje bile u potpunosti bile ovisne o energentima iz Rusije, sada može biti ključna zemlja za opskrbu - rekao je Plenković.

Plenkovića su pitali o optužnicu koja je danas u Srbiji podignuta protiv četvorice hrvatskih pilota o akciji Oluja.

- Ministar Malenica nije dobio nikakve informacije o tome. Ne mogu ništa komentirati osim onoga što sam pročitao u medijima - komentirao je Plenković.

Premijer je potom komentrao je i tanker koji danima plovi pred Rijekom i kazao kako ne zna radi li se o iranskoj nafti kao ni gdje je nafta utovarena u tanker.

Uskoro više....

