UŽIVO Tomašević o uskrati ministarstva na GUP-u: 'Ovo je čisto mrcvarenje, ne iznenađuje'

Sjednica zagrebačke Gradske skupštine, zadnja u ovom sazivu, na čijem je dnevnom redu bio prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) Zagreba, neće se održati jer je predlagatelj, gradonačelnik Tomislav Tomašević, povukao prijedlog. Izmjene i dopune GUP-a neće se usvojiti u ovom mandatu.

Zadnji je dan za izglasavanje GUP-a, no Grad Zagreb i dalje nije dobio odobrenje od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon izmjena i dopuna strateškog dokumenta. Obavijest o tome došla je u 10.30, pola sata prije održavanja sjednice zagrebačke Gradske skupštine.

- Cijela procedura izmjene GUP-a počela je u ožujku 2022. godine. Nema stranka koji se ne mijenja, a u proces smo uključili građane i struku, sve. Zato što GUP definira kako će naš sastanak izgledati. U travnju 2023. je počela formalna procedura. Kasnije, u svibnju 2023., sva vijeća gradskih četvrti donijeli su svoje zahtjeve za izmjene, stručne skupove s udruženjima, da bi u ljeto prošle godine imali javnu raspravu o prijedlogu plana - rekao je Tomašević.

Zagrebački gradonačelnik je rekao da je o tome obavijestio svaku gradsku četvrt i da je sve bilo transparentno. Svaki komentar građana imao dobio je odgovor, zbog čega je, kaže, izvješće imalo 888 stranica.

- Ono što se nikad nije dogodilo u Zagrebu jest da se odobrilo više od 20 posto primjedbi iz javne rasprave, bilo djelomično, bilo u potpunosti. Zato što su prihvaćeni, imali smo ponovljenu prvu raspravu i tu smo imali nove komentare, kao i izvješće gdje se odgovorilo na svaku primjedbu pa ono ima 156 stranica - rekao je. Konačni prijedlog plana predan je prije 12 dana.

Tvrdi da je Ministarstvo čekalo tri mjeseca s odgovorom, dok su prethodnoj vlasti to rješavali za svega tri tjedna.

- Odgodili smo sjednicu za danas, do krajnjeg vremena, na kraju je danas sjednica Skupštine otkazana, a čuli smo informaciju da nećemo dobiti suglasnot. Moram reći da me to nije iznenadilo. Sve ovo što se dogodilo s GUP-om je čisto mrcvarenje, nema veze sa strukom - rekao je.

Dodao je da se kroz izmjene i dopune GUP-a trebalo pronaći mjesta za škole, institucije i poduzeća.

- Bilo nam je bitno ukinuti bilo kakve iznimke, tako da pravila budu jasna, bez različitih tumačenja. A drugi cilj bilo nam je povećati broj zelenih površina - rekao je zagrebački gradonačelnik.

