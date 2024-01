VIDEO 'Žičara je prevezla oko 25.000 ljudi za vikend. Građani će je otplaćivati još 20 godina'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su gradilište Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec u Sesvetama. Nakon toga održali su redovitu konferenciju za novinare.

Preko 250 djece ćemo moći smjestiti u ovaj vrtić već od iduće pedagoške godine. To će biti 61. vrtić i to prvi koji se osniva nakon 15 godina. Podsjećam da imamo šest vrtića u fazi izgradnje, poručila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnik Danijela Dolenec prilikom obilaska radova na izgradnji dječjeg vrtića u Sesvetskom Kraljevcu.

Ukupna vrijednost radova i opremanja ovog vrtića, dodala je, iznosi 7,7 milijuna eura.

- Danas smo tu da vidimo kako napreduju radovi, a prema svim informacijama teku prema planu, veselimo se biti ovdje na otvorenju - rekla je.

Zamjenik Luka Korlaet istaknuo je kako će u sklopu vrtića biti i dvorana koju će moći koristiti cijela zajednica.

U vrtićima je ukupno 502 novozaposlenih ove pedagoške godine, dodala je Dolenec, od čega je 115 odgojitelja.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji istaknuo je 2 teme.

- Na ovoj sjednici Gradske skupštine imamo dvije velike teme - jedna je studija izvodljivosti izgradnje Centra za gospodarenje otpadom, odlučni smo da tu stvar provedemo do kraja, da zatvorimo Jakuševec, a druga je raskid koncesijskog ugovora - naglasio je.

Poručio je i kako idu na Skupštinu s planom investicija za urbanu oborinsku odvodnju u iduće četiri godine vrijednim oko 22 milijuna eura.

Za vikend žičara prevezla 25.000 ljudi

- Kratko bih se osvrnuo na ovaj vikend i korištenja žičare - ovaj vikend je prevezla oko 25.000 putnika, što je pet više nego u uobičajenom vikendom. Donijeli smo odluku da bude besplatna ovaj vikend obzirom na snijeg koji je pao, koja je naišla na odjek kao nikada do sada. Zahvaljujem građanima što su poslušali našu preporuku da dođu javnim prijevozom. U tjednu školskih praznika u veljači, to su dva vikenda od 17. do 25. veljače opet će biti besplatna žičara - najavio je.

Još 20 godina će građani otplaćivati žičaru, naglasio je govoreći o financijama.

- Tek 20 posto prihoda žičare je od prodaje karata, znači 80 posto pokrivanja troškova ide iz proračuna - dodao je.

Zatvaranje Jakuševca

Na pitanje o studiji izvedivosti centra za gospodarenje otpadom i opasku da na Skupštinu šalje samo sažetak, Tomašević je istaknuo kako taj sažetak ima 50 stranica i u njemu su sve bitne informacije.

- I banke su rekle da je ovo jedan od najopširnijih sažetaka. Nijedna lokalna jedinica nije objavljivala cijele studije prilikom usvajanja, to nije obveza - rekao je.

Ključni problem za centar gospodarenja otpadom je lokacija.

- Nijedna politička opcija nije imala hrabrosti da odredi lokaciju, zato se 20 godina nije zatvorilo odlagalište. Odlučan sam da provedemo tu stvar do kraja - poručio je.

'Nitko neće zaustaviti gradnju bazena u Španskom'

Upitan za gradnju bazena Špansko i odbijenicu iz Ministarstva turizma i sporta, Tomašević je poručio kako je pokrenuta upravna tužba oko toga.

- Od tih projekata nećemo odustati, naći ćemo novac. Mi smatramo da nisu krivi dokumenti, 3-4 puta su tražili dodatnu dokumentaciju, koju smo mi uredno dostavljali. Ali bez brige, bazen će u Španskom nakon 20 godina biti i kreće izgradnja ove godine - naglasio je.

'Žičara je predimenzionirana i preskupa, ali je tu'

- Predimenzionirana je za potrebe Sljemena i preskupa, ali je tu. Nerentabilna je takva kakva je jer je studija izvodljivosti napravljena tek kad se gradila, a ne prije. U tom smislu, nama je u interesu da ljudi što više koriste javni prijevoz kad dolaze na Sljeme. Građani su to poslušali ovaj vikend. U tom smjeru ćemo ići i dalje. Što se tiče sjedežnice, oštećene u nevremenu u pripremi je javna nabava, bit će i veća i učinit ćemo sve da bude do iduće sezone - rekao je gradonačelnik upitan još oko žičare.

Novinari su ga pitali i oko obnove Grada Zagreba nakon potresa, rekao je kako se vide određeni pomaci, ali da nije zadovoljan s izgradnjom zamjenskih kuća.

- S time nitko ne može biti zadovoljan. Država je ta koja se bavi obnovom privatnih zgrada, Grad sudjeluje s 20 posto - rekao je.

Oko Gradske plinare i potraživanja razlike u cijeni plina, Tomašević je kazao kako postoji Uredba Vlade u kojoj je propisana metodologija oko toga.

- Smatram da trebaju dobiti obeštećenje prema onome što im prema Uredbi pripada - rekao je.

S ministrom gospodarstva Damirom Habijanom još nije razgovarao, dodao je.

Oko javnog poziva za odvjetničke usluge, gradonačelnik je kazao kako će Povjerenstvo dodjeljivati predmete onima koji su se javili i koji ispunjavanju uvjete javnog poziva.

