UZNEMIRUJUĆA SNIMKA U Sl. Brodu mladića brutalno tukli dok je ležao na podu!

Društvenim mrežama širi se ova snimka nasilnog sukoba na kojoj se vidi kako nekoliko osoba okružuje mladića koji leži na kolniku. Nakon što je pao na tlo, jedna ga osoba više puta udara rukama i nogama, dok nepomično leži, piše SB online. Osoba koja se na snimci posebno ističe u napadu navodno je maloljetna.

Na snimci se vidi i da se u blizini nalazi više osoba koje promatraju događaj, a u jednom trenutku jedna osoba prilazi i pokušava zaustaviti daljnje udaranje. Video završava dok ozlijeđeni mladić i dalje leži na cesti, a okupljeni stoje oko njega.

Ozlijeđeni mladić, prema neslužbenim informacijama portala SB online, prevezen je u Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Zasad nije poznato kakve je ozljede dobio niti kako će one biti pravno kvalificirane.

Poslali smo upit policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.